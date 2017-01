Punto y final de la peor manera. El combinado andaluz se quedó a las puertas de la clasificación para la fase final del Campeonato de España de selecciones autonómicas sub 16 que se ha celebrado durante el pasado fin de semana en el Pozoblanco y El Viso. El equipo verdiblanco, que derrotó a Murcia y a Aragón, perdió el último compromiso ante Cataluña y se quedó con un amargo sabor de boca tras quedar eliminado.

Todo comenzó de la mejor manera el pasado viernes cuando los andaluces se deshicieron de Aragón en el estreno del campeonato. Fran y Nacho, con sus goles, dieron los primeros puntos al equipo de Jordi Pérez. En el otro encuentro de la primera jornada la Región de Murcia se alzó con el triunfo ante Cataluña (3-5).

En la segunda jornada, Andalucía repitió el mismo marcador de la jornada inaugural y se deshizo de la Región de Murcia. Mariano y Lolo Moyaya fueron los autores de la segunda victoria verdiblanca. En el otro duelo saltó la sorpresa de nuevo tras ceder Cataluña ante Aragón por 3-4.

Con seis puntos e invicta, Andalucía tenía todo a su favor para pasar a la siguiente fase, al tener que enfrentarse a una selección catalana que ya estaba eliminada tras perder los dos partidos disputados. Sin embargo, el equipo de Jorge Pérez no se encontró cómodo. A pesar de adelantarse pronto en el luminoso por medio de Jaime, los verdiblancos, muy nerviosos, vieron como Cataluña remontó antes del descanso con los tantos de Dani y Nico. No obstante, quedaba toda la segunda parte por delante para voltear el resultado. Sin embargo, el combinado andaluz se mostró impreciso y no atinó para marcar un tanto del empate que le daba el pase. No hubo milagro final y el equipo de Jorge Pérez quedó apeado del Nacional autonómico. La victoria de la Región de Murcia en El Viso ante Aragón por 3-10 le otorgó el billete para la fase final, donde peleará con Madrid, Navarra y Castilla-La Mancha, las otras selecciones clasificadas de esta fase previa.