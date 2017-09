La primera piedra para hacer el fortín

Tras comenzar la temporada con derrota en Cuenca, el Ángel Ximénez-Avia se estrena en casa ante un Bidasoa Irún que también mantiene a cero su casillero de puntos (Alcalde Miguel Salas, 17:00) después de la apertura de la Liga Asobal. El conjunto pontano quiere poner la primera piedra para hacer de su pabellón un fortín, algo fundamental en la búsqueda del objetivo de amarrar la permanencia de manera holgada y poder levantar la mirada hacia la zona noble de la clasificación. Todo, ante un enemigo que en el último curso se le atragantó más de lo debido y que comparte un reto idéntico para este ejercicio.

Porque el Ángel Ximénez sólo fue capaz de sacar un par de empates en los cuatro enfrentamientos ante el Bidasoa en la campaña anterior. Y esos resultados positivos llegaron en Puente Genil, tanto en la Asobal como en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que siguieron adelante los irundarras haciendo valer su victoria en Artaleku, donde también vencieron en la competición doméstica.

Quino Soler tiene la baja del central Mario Porras, que arrastra molestias en la cadera

De momento, el inicio de curso ha estado lejos del esperado tanto en el Ángel Ximénez como en el Bidasoa. El conjunto pontano cayó en la pista de Ciudad Encantada de Cuenca (25-22), mientras que los vascos cedieron en su pista ante el Bada Huesca (25-27). Con cero puntos, ambos tienen la obligación de empezar a sumar lo antes posible para alejar los nervios iniciales.

Para este primer compromiso en Puente Genil, Quino Soler no podrá contar con el algecireño Mario Porras. El central arrastra molestias en una cadera de un golpe recibido en el estreno liguero en Cuenca que le obligan a guardar reposo y ver el partido ante el Bidasoa desde la grada.

Por su parte, en el cuadro irundarra, Jacobo Cuétara cuenta con la baja de Jon Vázquez y aún no sabe si podrá alinear al chileno Rodrigo Salinas, que en el partido inaugural recibió un golpe en su mano de lanzamiento. En el caso de que el andino no pudiera jugar, su lugar sería ocupado por un Iago Muiña que no ha entrenado al ritmo de los demás últimamente o por el polivalente extremo Kauldi Odriozola.