La primera debe esperar

La primera victoria de la temporada tendrá que esperar. El Córdoba B no pudo con el Marbella en un encuentro en el que el excesivo orden y respeto fue determinante. Los blanquiverdes no se sintieron cómodos ante un cuadro malagueño que apretó en la salida de balón local, lo que impidió al conjunto de Jorge Romero desarrollar bien su habitual juego. Con escaso lugar a la sorpresa, las ocasiones, que las hubo, se encontraron siempre con la buena respuesta de ambos metas.

Tras perder ante el Extremadura en el estreno liguero, Jorge Romero introdujo las novedades en el once inicial de Marco Lavín, que se estrenaba bajo palos con el filial al perderse la jornada inaugural tras ser citado por el primer equipo, y David Moreno, que relegó a Sebas Moyano al banquillo. Con unos 300 seguidores en las gradas de El Arcángel, los blanquiverdes intentaron hacerse con el control del balón desde el arranque, aunque se encontraron con un Marbella que respondió y mantuvo bien el equilibrio.

La entrada de Sebas Moyano dio algo más de mordiente al filial, pero no hubo premio

Aunque Jordi Ortega, Álvaro Aguado y Laro Setién se afanaban en la construcción del juego, las llegadas al área visitante fueron escasas. De hecho, el primero que apareció con peligro fue el cuadro marbellí, que avisó con un disparo de Ferrón que atajó Lavín en dos tiempos. Poco después, Setién gozó de la oportunidad más clara para el Córdoba B en esta primera mitad, pero el lanzamiento del mediapunta de Santander lo desbarató Wilfred ante la mirada de su padre, que viajó desde Sevilla para presenciar el partido desde la grada.

Con el Marbella bien colocado, las acometidas locales no creaban peligro a un Wilfred que no tuvo que emplearse a fondo. Sí lo tuvo que hacer de nuevo Lavín para detener un disparo de Corpas. Los minutos pasaban y el excesivo centrocampismo fue la nota predominante en una primera mitad en la que los dos equipos se respetaron mucho y no rompieron el engranaje defensivo.

Sólo Alberto García -mejoró con el paso de los minutos- tuvo que sudar la gota gorda cada vez que Luis Rioja le encaraba. Sin embargo, Kevin se mostró certero en la ayuda al lateral cordobés, que volvía a jugar de inicio. Arriba Sillero estaba muy aislado y sólo Setién incordiaba más a la zaga costasoleña. Sin muchos alardes más se llegó al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el partido siguió el mismo patrón. Los dos equipos querían tener el balón y luchaban en el centro del campo por un control que estuvo repartido. Sin embargo, a los cuatro minutos de esta segunda mitad, David Moreno estuvo cerca del 1-0, pero su disparo lo repelió el portero visitante.

Los de Fernando Estévez presionaban la salida de balón cordobesista, lo que hizo que se aprovechasen de alguna pérdida. Lo hizo Corpas, tras robar el esférico a David Moreno, pero su lanzamiento salió alto. Acto seguido, en una buena jugada local, David Moreno se encontró de nuevo con la buena respuesta de Wilfred, que tuvo que intervenir a continuación para repeler un disparo de Sillero tras pase de Waldo Rubio.

En un combate total, el más mínimo error iba a costar muy caro a uno u otro equipo. No había nada que fuese sorpresivo en el juego, por lo que cualquier despiste podía ser oro. El problema era encontrarlo porque los dos minimizaban riesgos. Lo otro era buscar el balón parado. Esa estrategia que le costó cara al B en Almendralejo en la primera jornada. En una falta lo intentó Setién pero su lanzamiento salió por encima del larguero. También Indi en la réplica, pero se encontró con la respuesta de Lavín.

Entonces fue el turno de mirar al banquillo y ahí Jorge Romero vio a Sebas Moyano. Casi sale bien la jugada. Un robo del extremo sirvió para que Sillero habilitase a David Moreno, que se topó de nuevo con Wilfred. Luego fue el de Villanueva del Duque el que lo intentó con un disparo desde fuera del área que atajó el meta visitante. Pero llegaba la hora de la verdad y el filial buscaba con más ahínco el gol. Pero los minutos pasaban y tocaba apelar a la heroica para dejar los tres puntos en casa ante un Marbella que lo intentó con varios saques de esquina seguidos que inquietaron a Lavin. No hubo tiempo para muchos más. El excesivo orden maniató cualquier opción final.