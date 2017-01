La primavera del invierno

En plena ola de frío y con el invierno mostrándose inclemente hasta con una ciudad habitualmente cálida, el Córdoba B buscará el calor de su hogar para sumar por primera vez en la temporada dos victorias de manera consecutiva y alcanzar así una cierta regularidad que le permita alejarse de la parte baja del Grupo IV. Esa falta de constancia a la hora de conseguir puntos es la que ha lastrado al filial blanquiverde en la primera vuelta del campeonato y la oportunidad hoy es inmejorable para borrar de un plumazo esa debilidad, por mucho que el rival que los de Losada tendrán enfrente sea uno de los de mayor enjundia del campeonato.

La trayectoria como local del Córdoba B no invita demasiado al optimismo. Los diez puntos sumados en 11 choques como local dibujan un panorama complicado para el filial blanquiverde ante la visita del Marbella, un conjunto que suma cinco triunfos a domicilio. Pero el equipo que entrena Carlos Losada atraviesa un buen momento y la inesperada victoria de Cartagena, en la que el equipo superó un sinfín de contrariedades, ha reforzado la moral de un grupo que ahora se sabe capaz de batir a cualquier rival.

José Antonio González y Sebas Moyano están de nuevo disponibles para Carlos Losada

Por si eso fuera poco, la enfermería blanquiverde va vaciándose poco a poco y esta semana tanto José Antonio González como Sebas Moyano han vuelto a entrenar con el grupo. Ambos tienen muchas opciones de formar parte de la convocatoria e incluso partir en el once titular, toda vez que Borja Estepa no pudo completar la última sesión de trabajo por unas molestias físicas. La ausencia del juvenil será en principio la única novedad que presente el once inicial de Losada, que en Cartagonova se ganó holgadamente la oportunidad de gozar de cierta continuidad. Fuera del equipo sigue Marc Vito, citado con el primer equipo, al igual que los ya habituales con Carrión, Javi Galán y Esteve.

El Marbella, por su parte, llega a El Arcángel tras un mes sin conocer la derrota y a tan solo un punto del liderato que comparten el Cartagena y el Lorca. Su técnico, el tunecino Mehdi Nafti, recupera a uno de los puntales de su plantilla como Kike Márquez y tendrá a disposición a Zé Turbo, el delantero recientemente cedido por el Inter de Milán. El preparador del cuadro malagueño no ocultó sus recelos respecto al Córdoba B antes de viajar y se mostró esperanzado de que su equipo pueda seguir en la línea que les ha devuelto a la zona más alta de la tabla.

Esa buena dinámica de los malagueños tratará de frenarla el filial cordobesista, que quiere alargar su buen momento, sumar dos triunfos de manera consecutiva por primera vez en el curso y que el sol empiece a salir en medio del frío invierno.