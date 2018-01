"Cuando presenten las garantías, haremos la operación"

La historia de la compra-venta del Córdoba por parte Jesús León y Luis Oliver continúa escribiendo capítulos. Tras la paralización de la negociación del miércoles y la rueda de prensa posterior de los representantes de Aglomerados Córdoba SL, el todavía dueño del paquete mayoritario de acciones, Carlos González (Azaveco SL), ha apuntado este jueves que el trato "no" está roto y la operación se concretará"cuando presenten las garantías" de pago del segundo plazo, fijado en 5 millones de euros a hacer efectivos el próximo mes de junio.

En una entrevista en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser, González ha instado a Jesús León, pues "Oliver no es socio de esa compañía", a dar un paso más que desenquiste el trato: "Cuando yo compré, avalé toda la operación a Prasa con mi patrimonio; si van a pagar, que lo hagan con avales personales, como yo hice". Ese es el único camino que el actual máximo accionista ve factible para dar por concluida "la posición de venta" en la que se encuentra la entidad cordobesista: "Lo que no voy a hacer es no garantizar el cobro de la venta, que es lo que yo hice cuando compré".

Carlos González, que ha descartado cualquier otra propuesta -"en octubre o noviembre desechamos otra de (José Miguel) Garrido", que a través de Only One Way ofrece seis millones de euros-, así como la venta inminente de Sergi Guardiola, por el que "ningún club ha hecho ninguna oferta", sí ha matizado que en caso de no producirse el traspaso de poderes, el club no podrá reforzarse en este mercado de invierno: "No podemos porque no tenemos margen económico de la Liga; tenemos sobresapasado el límite salarial".

El dirigente ha descartado, en caso de seguir al frente del club, hacer una ampliación de capital que permitiera modificar la plantilla en este mes de enero, ha puntualizado que Jesús León aún no ha depositado el aval de dos millones -que permitiría fichar por uno, como el montoreño advirtió el pasado miércoles- porque "primero debe ser propietario" y que la única vía sería "la venta de Florin por el Deportivo". En todo caso, ha reiterado su confianza plena en “la plantilla” para sacar adelante la delicada situación actual, que tiene al Córdoba antepenúltimo y a siete puntos de la permanencia.