El premio a la profesionalidad

Luchando hasta el final y con un gran sabor de boca. Así se despidió el Córdoba B de su afición, en una clara muestra de la profesionalidad de unos chavales que sin tener nada en juego dieron la cara a pesar de verse claramente por debajo en el marcador. Así, consiguieron igualar a un Melilla que se jugaba la vida en su lucha por alcanzar los puestos de play off y que la perdió en El Arcángel, fruto de una excesiva racanería en la segunda parte.

Jorge Romero cumplió con lo que cabía esperar e introdujo varias novedades en su once inicial. Por un lado, el técnico cordobés no quiso forzar a Leto y volvió a repetir con Alberto García como improvisado lateral derecho, mientras que Marc Vito recuperó su sitio en la portería después de una larga convalecencia y Roser hizo su debut a dos jornadas del final del campeonato. Fran Serrano, en el ostracismo durante el último mes y medio, también regresó al once inicial. Entre los cambios y la poca trascendencia del partido, al filial blanquiverde ya se le vio de inicio que le iba a costar acoplarse y rendir a un nivel alto.

El Melilla, sin otra opción que la victoria para seguir creyendo en la posibilidad de disputar el play off, saltó al césped con la idea clara de no hacer concesiones y que el juego se desarrollara lo más lejos posible de su área. Fruto de esa intensidad, más que de la limitada calidad técnica de su línea medular, el conjunto norteafricano se apoderó del balón y buscó constantemente la portería de Marc Vito, casi siempre con internadas por fuera, especialmente por la izquierda, donde Alberto García sufría las lógicas dificultades de un centrocampista reconvertido a lateral.

Tras dos o tres acercamientos más o menos bien resueltos por la defensa blanquiverde, llegó lo que parecía inevitable. Un balón dividido en el área del Córdoba B lo despejó de manera tibia Roser, propiciando el tanto de Nacho Aznar. A partir de entonces, el Melilla reforzó sus convicciones sobre el césped y pronto amplió su renta en otro desafortunado lance de Roser, que vivió ayer un debut tardío y de pesadilla. Al segundo tanto de los de Juan Moya respondió Brian Triviño con una clara ocasión, pero su disparo dentro del área se marchó demasiado cruzado. Antes del descanso, esa fue prácticamente la única opcion de marcar de un filial incapaz de hacer su habitual fútbol.

Tras su mala puesta en escena no era complicado, pero el filial mejoró mucho su cara tras el paso por vestuarios. Con el Melilla ya centrado en no perder la renta conseguida, el Córdoba B se hizo con el control del juego y el balón empezó a circular rápidamente, provocando mayor sufrimiento en la zaga melillense. Los ambiciosos cambios de Romero también ayudaron y Víctor Díaz se estrenó con el segundo equipo con un gran cabezazo a la salida de un córner. Fueron entonces los mejores minutos del B, aunque el Melilla siguió a lo suyo, seguro de sí mismo en defensa y sin conceder demasiado. Eso sí, el filial no cejó en su empeño de buscar la puerta rival y sacó petróleo en la única acción en la que la defensa norteafricana estuvo blanda.

David Moreno ganó con facilidad a Pepe en el costado izquierdo y sacó un centro perfecto para la definición de Quiles. Los nervios se apoderaron entonces del Melilla, obligado a irse al ataque de manera desesperada, y Víctor Díaz pudo culminar la remontada en un claro contragolpe conducido por David Moreno. Quizás habría sido excesivo el premio de la victoria, aunque por el simple hecho de competir hasta el final de manera profesional y honrar un deporte que en situaciones de este tipo se ve manchado a menudo, el Córdoba B se ganó el derecho de despedirse de su afición salvaguardando el fortín que ha sido El Arcángel en este tramo final de la temporada.