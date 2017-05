Sin premio por un mal último cuarto

Tras templar los nervios del arranque, el cuadro cordobés empezó a meter el miedo a los madrileños, que no eran capaces de marcharse en el electrónico. Aunque llevaban la voz cantante, los de Rafa Sanz aguantaron bien el tipo y un gran Gonçalves empezó a deslumbrar. De hecho, el Yosíquesé se fue cinco puntos abajo al término del primer cuarto. Sin embargo, una buena defensa y un bestial Rod -19 puntos para el brasileño- dieron la vuelta al partido antes de llegar al descanso (47-45).

Un mal último cuarto dejó sin premio final al Yosíquesé en el arranque de la fase de ascenso a LEB Plata. Los cordobeses, que plantaron cara durante 30 minutos, no pudieron con un Casvi que tiró de Pérez para voltear el encuentro en la segunda mitad. Hoy los de Rafa Sanz buscarán el primer triunfo ante León (17:00).

El Martorell muestra su potencial y se deshace del León (77-64)

El Martorell se alzó con la victoria frente al Fundación León en el primer encuentro de la fase de ascenso a LEB Plata disputado en el polideportivo Chema Martínez de Villaviciosa de Odón (77-64). El conjunto catalán sufrió de lo lindo para imponerse a los leoneses que aguantaron el tipo hasta el último cuarto. Ahí fue superior el campeón del Grupo C, que se anotó así la victoria. Para empezar el León, tercer clasificado del Grupo A, puso toda la carne en el asador y sólo se fue tres puntos abajo al final del primer cuarto (13-10). Liderados por el americano Ted Hinnenkamp, máximo anotador del partido (21 puntos), el León no daba su brazo a torcer ante un Martorell guiado por David Jofresa. Al descanso, máxima igualdad (33-33). Tras el paso por los vestuarios, el Martorell empezó a llevar el tiempo del partido ante un León que no se amilanaba y seguía muy de cerca. De hecho, al término del tercer cuarto, los leoneses se fueron cinco abajo en el marcador (53-48). Pero en el momento decisivo del encuentro, entre Jofresa y Jordan Sako se encargaron de poner las cosas en su sitio. Los catalanes se fueron en el luminoso y aprovecharon el cansancio final del León para anotarse la primera victoria de la fase (77-64).