El premio a un curso "difícil"

El Ayuntamiento de Puente Genil fue ayer por la tarde el escenario elegido para el acto de presentación de la camiseta especial que lucirá la plantilla del Ángel Ximénez-Avia durante la F8 de la Copa del Rey, que se disputa el próximo fin de semana en el Madrid Arena de la capital de España. El acto contó con la presencia de numerosas autoridades, como el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández; el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, y el alcalde, Esteban Morales, que quisieron arropar al presidente del club, Mariano Jiménez, quien aprovechó la ocasión para hacer balance de una temporada bastante difícil donde los pontanos le vieron las orejas al lobo, aunque tuvieron margen, en el tramo final, para hacer los deberes y asegurar la permanencia.

"Ha sido una temporada compleja y complicada", admitió Jiménez, quien reconoció que "empezamos la liga con muchas expectativas que luego no se fueron correspondiendo con la realidad". Para el mandatorio, "de esas cosas también hay que aprender, y es evidente que la temporada no ha sido como esperábamos, ya que teníamos un proyecto para no sufrir, para estar cerca de la octava plaza, y luego los hechos han sido muy diferentes". "Quino (Soler) lo tuvo que dejar, él me pidió dejarlo porque no veía posibilidad de reflotar al equipo, y luego la llegada de Julián (Ruiz) ha cambiado las cosas; él ha llevado el equipo de otra forma, ha resurgido y que a dos jornadas para el término de la liga estemos salvados, y además metidos en la fase final de la Copa del Rey, me parece que es un éxito, así que lo que toca es empezar ya a trabajar pensando en el año que viene, a ver si lo hacemos con menos expectativas… pero mejor".

Sobre los movimientos del mercado, Mariano Jiménez admitió el fichaje del pivote uruguayo Gaby Chaparro, aunque criticó la manera en que la agencia de representación del jugador hizo pública su llegada. "Con la marcha de Moreira a Logroño llevábamos algún tiempo trabajando en este tema, se habló con este jugador joven, en la línea de bajar la media de edad del equipo, que es una de las premisas para la próxima temporada, y aunque no nos han gustado las formas en las que ha trascendido la incorporación, el chico ha pedido perdón por lo que ha pasado y finalmente vendrá", dijo Jiménez. "También queremos hablar con los jugadores, Julián quiere contar con la mayoría de la plantilla actual, pero habrá alguien que no quiera o con el que no nos pondremos de acuerdo desde el punto de vista económico y, si se da ese caso, habrá que buscar otro".

En cuanto al presupuesto para el próximo año, el presidente del Ángel Ximénez señaló que "por el momento todo apunta a que será similar al de este año", que ha rondado los 450.000 euros. Jiménez indicó que el club está en negociaciones para renovar el patrocinio con Avia, uno de los sponsors que da nombre a la entidad y cuyo apoyo expira este verano, si bien precisó que "las conversaciones van por muy buen camino, y creo que un 90% nos dirán que sí, aunque seguramente por un solo año en vez de los dos con los que se comprometieron en 2016".

Sobre la Copa del Rey, Jiménez afirmó que el equipo está ilusionado en hacer un buen papel y matizó que, "aunque será muy difícil doblegar al Granollers -el viernes a las 16:51-, este año los dos partidos que hemos jugado sólo hemos perdido por un gol, así que vamos a pelearlo al máximo para tratar de ganarles, algo que sería una enorme alegría para todos".