Un plácido adiós a El Arcángel

Parecía complicado cuando Jorge Romero accedió al banquillo del Córdoba B llegar a un final de temporada plácido para el conjunto blanquiverde. Pero el trabajo de los jóvenes valores cordobesistas y el técnico cordobés han dado sus frutos y a falta de dos partidos los deberes están hechos. Es por eso que hoy el Córdoba B puede vivir con placidez su último encuentro en casa y despedirse de la mejor manera posible de su afición, escasa pero fiel durante toda la temporada, sobre todo en los momentos malos, que los ha habido y no pocos, durante el curso.

Una vez que los deberes están hechos, el único quebradero de cabeza que tiene Jorge Romero es valorar la opción de dar minutos a hombres que han jugado menos en lo que va de temporada. Bendita preocupación para el entrenador, que cuando llegó tuvo que lidiar con una situación mucho más compleja.

Mena es duda con molestias; González, Vera, Leto y Quiles, están disponibles

Las opciones para confeccionar su once inicial, por lo tanto, son muchas. Además, la única duda por problemas físicos es la de Mena, que arrastra molestias y seguramente no forzará para evitar males mayores. Hombres como David Moreno o Brian Triviño, que se estrenó como goleador la semana pasada, apuntan a tener una posible continuidad en el equipo titular, a pesar del regreso de José Antonio González y Vera, que vuelven a estar disponibles tras cumplir un partido de sanción. Leto, que ya ha dejado atrás sus molestias musculares, también podría volver al equipo titular.Otra que regresa es Alberto Quiles, que no fue citado por Carrión para formar parte de la convocatoria del primer equipo. Ahí sí estará Moha Traoré y Javi Galán, éste último ya asiduo de nuevo en los planes del técnico barcelonés.

La placidez con la que afronta el partido el Córdoba B contrasta con la tensión que vive el Melilla, que a falta de dos jornadas para finalizar la liga necesita ganar para alimentar sus opciones de colarse en el play off de ascenso. Sólo la victoria le vale al conjunto norteafricano, que además deberá esperar los resultados de los rivales directos en la pelea por arriba. El equipo que entrena Juan Moya destaca por su solidez, como demuestra la envidiable estadística de sus últimos 21 partidos, en los que sólo ha perdido uno.

Esa complejidad es todo un incentivo para el Córdoba B, que una vez que ha conseguido su objetivo de la permanencia debe buscar retos en cada choque para alimentar el progreso de los futbolistas, la misión principal de un equipo formativo. De paso, el filial blanquiverde seguro que sale motivado y deseoso de que nadie pueda dudar de su implicación, ahora que con su objetivo cumplido puede terminar siendo juez de la competición por la parte alta.