La permanencia, objetivo común

El Espeleño, el Puente Genil y el Ciudad de Lucena son los equipos cordobeses integrados esta temporada en el Grupo X de Tercera División, que arranca este fin de semana con el objetivo común de la permanencia para todos ellos.

El Espeleño repite experiencia tras acariciar el pasado curso muchas jornadas un puesto para disputar el play off, quedando al final séptimo. El conjunto de Rafa Navarro conserva un bloque importante de su plantilla, sumando once caras nuevas después de la sorpresiva salida esta misma semana de Álex Oprica. Entre las novedades destacan veteranos como Curro Vacas, Domingo o Juanito Bazo, y otros jóvenes con experiencia. Su primera parada, mañana en casa ante el Sevilla C.

De los dos recién ascendidos, el Puente Genil fue el primero en llegar al ser segundo en la División de Honor Sénior, volviendo así a una categoría que conoció por última vez hace 25 años. Lo hizo de la mano de Juanmi Puentenueva, técnico que sorpresivamente dejó el club una vez conseguido el objetivo para ser relevado por Juan Arsenal. Ocho futbolistas se han sumado a un proyecto continuista entre las que destacan los ex del Espeleño Ángel del Pino y Ángel Montero, y cuatro integrantes del Écija que ascendió a Segunda B: Alejo, Arti, Núñez y Nacho. Entre las bajas, la más sorpresiva ha sido la de Moyita, que hace unos días rescindió el contrato para regresar a su Osuna natal, o la de Oprica, que salió con dirección a Espiel. El primer examen será mañana como local ante un favorito a estar arriba como el Algeciras.

El que sí ha realizado una profunda transformación de su plantilla es el Ciudad de Lucena, ascendido tras el salto del Écija a Segunda B. El conjunto de Diego Caro sólo conserva siete jugadores del pasado curso, todos ellos clave, a los que se han unido de momento 13 nuevas caras mezcla de juventud y experiencia como Fede, Fran Lara, Dani Espejo, Juan Guerra, Facundo o Valentín Goffin. Tras una fase de preparación exigente con dos partidos ante rivales de Segunda B como el Córdoba B o el Écija, iniciará su torneo mañana en casa ante el también ascendido Xerez.