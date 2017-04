La permanencia ya es matemática

Por cuarta temporada consecutiva, el Ángel Ximénez-Avia logró la hazaña de conseguir la permanencia en la élite del balonmano nacional, tras derrotar al Guadalajara en un partido donde los pontanenses exhibieron sus principales señas de identidad: una defensa férrea e intensa que durante muchos minutos apenas dio concesiones al equipo visitante y un juego de ataque sin apenas fisuras donde los pesos pesados del equipo aparecieron en los momentos clave para decantar la balanza de manera favorable al conjunto local.

Pero el triunfo no fue fácil. El equipo de César Montes demostró sus galones y el porqué de su desahogada situación en la tabla y, a pesar de las bajas importantes con las que contaba, ofreció resistencia. Tras unos primeros minutos de tanteo, donde incluso los alcarreños disfrutaron de alguna ventaja, el equipo pontanés tomó la delantera, apoyándose en el trabajo defensivo y en la aportación de Jorge Oliva. Con 7-5, el técnico cordobés paró el partido, pero sus instrucciones no surtieron efecto y el Ximénez fue erosionando lentamente la defensa alcarreña con el paso de los minutos hasta alcanzar un cómodo 15-11 para llegar al descanso, un resultado que pudo ser más amplio de no mediar las intervenciones del mítico Jota Hombrados para mantener con vida a los suyos.

En la segunda parte, las cosas no variaron sustancialmente con respecto a la primera mitad. El Ángel Ximénez se mantenía firme en tareas defensivas y fluido en el juego de ataque, y el Guadalajara, pese a no perderle la cara al encuentro, estaba lejos de inquietar a los pontanenses. Sin embargo, con el paso de los minutos, y pese a mantener una renta de seis goles (22-16), la decoración empezó a cambiar poco a poco. Los de Quino Soler acusaron una doble inferioridad, y el conjunto alcarreño aprovechó la situación para meterse en el partido, emergiendo la figura de Chema Márquez y las paradas de Hombrados, que permitieron a los de Montes estrechar las diferencias para ir poniendo en apuros a un conjunto pontanés que, de tener el partido controlado, se vio en la tesitura de tener que hilar fino para ganarlo.

Afortunadamente, en el tramo final las rotaciones de los locales fueron determinantes ante un Guadalajara excesivamente cansado que aún así vendió cara su derrota, ya que desperdició posesiones claves para estrechar aún más el resultado. En esos momentos decisivos, el Ángel Ximénez supo jugar con temple y con serenidad, y merced a la experiencia de Rudovic, Chispi, Moya y al buen hacer de Moreira en el pivote, pudo apostillar un triunfo que le permite cumplir su primer objetivo de la temporada y mirar hacia arriba en las tres jornadas de liga que restan.