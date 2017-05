El peor inicio para el Adesal

Ya no puede fallar más. El Adesal, nervioso y con excesivas pérdidas, no tuvo el mejor estreno y cayó ante un Castellón que pegó el estirón en los diez minutos finales. Ahora el cuadro cordobés se jugará sus opciones de ascenso en los dos encuentros que le quedan por disputar ante el Oviedo, con el que se medirá hoy (19:00), y ante el Puchi, con el que cerrará mañana la fase.

Desde el comienzo del pleito se vio la gran igualdad entre los dos equipos. Atenazados en ataque en el arranque, el Adesal abrió la lata por medio de Alba Sánchez, la mejor del equipo fuensantino en el debut. El primer problema llegó con las salidas de Lulú Dascalu y Andreea Marin, con problemas físicos. Aún así, las cordobesas se mantenían arriba gracias al hueco encontrado en el costado izquierdo castellonense. Pero el Adesal empezó a meterse en líos y a regalar balones, lo que aprovechó el Castellón para voltear el partido por primera vez (8-6). Sin embargo, el coraje fuensantino salió a relucir para igualar la contienda (8-8). Los minutos finales de la primera parte fueron de gran igualdad y se quedó todo por decidir para la segunda parte tras llegar al descanso con empate a 12.

Tras el receso, el Castellón salió muy fuerte y se fue de tres en el marcador (16-13). El Adesal no estaba bien y los errores en ataque costaban muy caros. Además, no encontraba respuesta para frenar a Noelia López y Rebeca Castell (21-17). Un tiempo muerto de Paco Bustos sirvió para templar los nervios y meterse en el partido gracias a un parcial 0-5 (21-22).Una doble exclusión de Sissé y Dascalu a diez del final hizo mucho daño al cuadro cordobés. El Castellón aprovechó su superioridad para coger moral y tomar la delantera en el luminoso. Ya no hubo reacción fuensantina, que se quedó sin premio en su debut en Ibiza.