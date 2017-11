Por el pase y la revancha

La Juventus y el Barcelona se miden en Turín con el objetivo de sumar el triunfo (a los azulgrana les vale el empate) que garantiza el pase a octavos de final de la Liga de Campeones en un choque con varias cuentas pendientes.

En el caso del conjunto español, aún perdiendo lo lograría si el Sporting de Portugal no gana al Olympiakos. Pero más allá de la calculadora, nadie duda de que ambos saldrán a ganar por el prestigio europeo que ello conlleva. Además, la escuadra italiana todavía puede pelear por el liderato de grupo, que permite tener en octavos de final un rival clasificado como segundo y jugar el encuentro de vuelta en casa.

Messi es parte del escudo del Barça y confío en que estará aquí para siempre"

El Barcelona regresa a la escena del crimen, el lugar donde se comenzó a gestar su eliminación de la pasada Champions y que desembocaría en el adiós de Luis Enrique a final de temporada. Entonces se celebraban los cuartos de final y el equipo blaugrana aspiraba a llevarse un buen resultado para poder sentenciar en la vuelto. Pero lo cierto es que vivió una noche de pesadilla que se tradujo en un 3-0 en contra que sentó las bases de su adiós a la máxima competición continental.

Se tomó una pequeña revancha el 12 de septiembre en el partido que abrió el grupo del presente curso. El Barça venció en el Camp Nou por un idéntico 3-0, aunque la Juventus se presentó a aquel encuentro con no menos de seis bajas significativas de su once titular. Para esta ocasión se espera un duelo más parejo.

Ernesto Valverde no podrá contar con los lesionados Dembele, Rafinha, Arda Turan, Sergi Roberto, Andre Gomes y Mascherano. La gran duda es ver si dará una oportunidad al central belga Vermaelen, sin apenas minutos esta campaña, pues es probable que tenga que jugar el sábado como titular ante el Valencia por las ausencias del lesionado Mascherano y el sancionado Piqué. El defensa español regresa, precisamente, después de perderse el último partido contra el Olympiacos tras ser expulsado en la tercera jornada, mientras que el Semedo estará apercibido de sanción si ve una amarilla.

El plantel transalpino, por contra, recuperó a la mayor parte de sus jugadores tocados y cuenta con Higuaín en estado de gracia después de marcar seis tantos en los últimos cinco encuentros. Pero la Juventus necesitará más de Dybala, quien todavía no ha marcado en 353 minutos de la actual edición de la Liga de Campeones, y del paso adelante de una defensa que no muestra la solidez de años atrás. En la última jornada en la Serie A perdió por 3-2 con la Sampdoria y ha recibido 14 goles en 13 jornadas. El equipo está tercero, a cuatro puntos del Nápoles. Khedira no está en su mejor forma y apunta al banquillo, por lo que el francés Matuidi sale como favorito para formar el doble pivote al lado del internacional bosnio Pjanic.

El partido lo tiene todo y el Barcelona intentará desafiar a la historia, pues en sus cinco visitas a la Juventus cosechó tres derrotas y dos empates. Es decir, todavía no ganó. Un aliciente más para Messi y compañía, aunque los turineses llevan una racha de 25 partidos consecutivos sin perder en su estadio.