¡No hay papel! El Arcángel se queda pequeño

Una vez más el cordobesismo ha respondido al llamamiento del club y el domingo El Arcángel será una caldera para la final por la permanencia ante el Barcelona B (20:00), equipo que ahora marca la frontera con ocho puntos más que el Córdoba. La ilusión despertada por el nuevo proyecto liderado por Jesús León y Luis Oliver, las ganas de ver a los nuevos fichajes y las campañas lanzadas desde el club para convertir el estadio en un fortín hasta final de temporada han tenido la mejor respuesta posible por parte de una afición que esta mañana ha agotado el papel en las taquillas. Así, sólo queda en manos de los más de 12.500 abonados que el coliseo de El Arenal registre un lleno histórico.

A pesar de la delicada situación clasificatoria del equipo, antepenúltimo y a tres partidos de la zona de salvación, el chute de ilusión que ha traído el cambio en la propiedad de la entidad ha despertado como hacía tiempo no se veía a una hinchada que ha recuperado las ganas de ir al campo. Después de muchos partidos por debajo de los 10.000 espectadores, la última cita en casa ante el Albacete la afluencia ya se disparó por encima de los 13.500, una cifra que el domingo quedará en nada. Ya no hay entradas en taquillas y El Arcángel registrará sin duda su mejor entrada del curso y una de las más importantes de los últimos años. Y eso que ahora la pelea no es por ascender sino por salvarse.

Pero la arriesgada apuesta de León y Oliver, con diez incorporaciones en este mercado de invierno recién finalizado, y las campañas lanzadas desde el club blanquiverde para llenar el campo han contagiado a una afición que ante el Barcelona B marcará el primer gol. El club ha comunicado esta mañana que ya no hay localidades disponibles, agotando en cinco días las 9.000 de las que disponía entre la venta de abonos para lo que queda de competición en casa -la campaña, que acababa el domingo, se ha prolongado una semana más-, la promoción de dos entradas por dos euros para los abonados y otras iniciativas entre peñas y colectivos de la ciudad y la provincia. Todo para que El Arcángel sea una olla a presión desde la que dar un paso más hacia la ansiada permanencia.