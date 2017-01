La ocasión de volver a soñar

Tras unos días cargados de ilusión y de felicidad, el Córdoba tiene una ocasión propicia ante el Rayo Vallecano de volver a la senda triunfal en El Arcángel y así dar una alegría al cordobesismo para despedir las fiestas navideñas de la mejor manera posible.

Con la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Alcorcón en un segundo plano -el miércoles se jugarán el pase los blanquiverdes a cuartos de final tras el 0-0 de la ida en Santo Domingo-, toca centrarse en la competición liguera, en la que marchan decimocuartos en la clasificación y tienen la zona de play off a la misma distancia que el descenso, a tres puntos.

Tras finalizar 2016 con dos victorias seguidas a domicilio -Reus y Oviedo, ambas por 1-2-, los cordobesistas quieren acabar con el mal endémico que tienen en casa. Aunque la llegada de Luis Carrión ha servido para lavar la imagen del equipo, la espinita sigue siendo los partidos en el coliseo ribereño, en el que no ganan desde que se impusiesen por 2-0 al Gimnástic el pasado 24 de septiembre. Mucho ha llovido desde entonces. Tras cinco jornadas consecutivas sin ganar, en las que solamente sumaron un punto de 15 posibles, los blanquiverdes aspiran a romper esta pobre dinámica frente a un conjunto vallecano que basa su poderío en su propio estadio. Lejos de Vallecas se muestran más blandos. De hecho, solamente han conquistado cuatro puntos en los nueve partidos que han jugado a domicilio. Pobre balance para un equipo que aspira a retornar a la élite lo antes posible y que no anda en su mejor momento. Sin embargo, Rubén Baraja ha dado otro aire a un equipo que andaba hundido con José Ramón Sandoval. La irregularidad hizo que la entidad vallecano prescindiese del preparador madrileño. Tocaba dar un cambio radical y ahí el nuevo entrenador parece que está dando con la tecla. No obstante, el Zaragoza, en el último partido de 2016, frenó el ímpetu del Rayo tras vencer en Vallecas por 1-2.

Con el final de la primera parte de la competición a la vuelta de la esquina, llega el momento de la verdad. Seis meses en los que toca hacer los deberes e intentar cumplir los objetivos impuestos. Es la hora de tomar impulso y crecer en la clasificación. Para ello, hay que hacerlo paso a paso. Hoy es el día perfecto para poner la primera piedra en un camino que aún tiene varias paradas. Eso sí, con victorias todo se ve de otra manera. Algo necesario en el club cordobesista, que sufre un calvario en su feudo, que no se parece en nada a un fortín. De hecho, han conseguido los blanquiverdes más puntos fuera (14) que al calor del hogar (11). Un problema que está frenando a un CCF que se aferra al efecto Carrión. El preparador catalán solamente ha perdido un encuentro -Cádiz, 1-3- desde que se hizo cargo del banquillo del primer equipo tras la salida de José Luis Oltra. Ese aire nuevo está trayendo otras connotaciones positivas, pero toca verlas también en directo por los propios seguidores cordobesistas. Con la visita de un rival pobre a domicilio como el Rayo Vallecano, el cordobesismo tiene ante sí la oportunidad perfecta de volver a sonreír.

Con un once inicial que variará respecto al que jugó el pasado miércoles en Alcorcón, las dudas se centran en el eje de la defensa tras la buena respuesta dada por Luso y Caro en el duelo copero. Con Pawel intocable en la portería, las alas de la zaga serán para Antoñito y Domingo Cisma. En el eje, la pareja habitual Rodas y Bijimine está disponible y podría ser de la partida. No obstante, el central franco-congoleño lleva apenas dos sesiones con el equipo tras ser descartado por la República Democrática del Congo para disputar la Copa de África y su habitual acompañante ha estado renqueante tras salirse el hombro en el encuentro disputado en La Rosaleda ante el Málaga. Esto puede abrir la puerta de la titularidad a Luso, con lo que el equipo ganaría salida de balón desde atrás. Por delante Edu Ramos se ha ganado el sitio como único pivote, mientras que la línea de desestabilización podría sufrir algún cambio con la entrada de Pedro Ríos, que estaría junto a Juli, Borja Domínguez y Javi Galán. Arriba estaría Rodri, el hombre-gol de este CCF que quiere volver a disfrutar en casa.