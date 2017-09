Otra ocasión para crecer

Con la moral alta tras lograr en la última jornada ante Las Palmas Atlético la primera victoria liguera, el Córdoba B recibe al Jumilla con la idea de seguir creciendo en la clasificación. La oportunidad, a priori, es perfecta, ya que el cuadro jumillano anda en la zona de descenso tras sumar sólo dos puntos en las cinco jornadas disputadas hasta la fecha. De hecho, aún no celebró ningún triunfo, un reto que logró por fin el filial blanquiverde en la anterior cita. Ahora los de Jorge Romero quieren darle continuidad para dar otro paso en la tabla.

Con ninguna baja se presenta el conjunto cordobesista al compromiso de hoy. Aunque Sebas Moyano formó parte de la convocatoria del primer equipo, el de Villanueva del Duque no jugó en Los Cármenes y hoy estará a disposición de Jorge Romero. El técnico cordobés no se fía del conjunto murciano: "Me parece un equipo que ocupa una posición inmerecida en la clasificación. Ofensivamente tiene recursos importantes pero no han tenido ese acierto y defensivamente sí han tenido problemas". De hecho, los jumillanos, con dos puntos en su casillero, empataron la pasada semana en casa ante el Mérida (1-1). No obstante, lejos de su estadio, además de perder los dos envites, fueron incapaces de marcar ningún tanto, al ceder ante el Melilla (1-0) y ante el Villanovense (2-0).

Con ganas de conquistar la primera victoria en El Arcángel, donde los blanquiverdes empataron ante el Marbella (0-0) y perdieron ante el Granada B (0-1). Además, los de Jorge Romero tampoco han logrado marcar un tanto en el estadio ribereño. Aún así, el triunfo en Las Palmas ha servido para tener más moral. "Esta semana percibo más ganas de jugar aún. Hemos conseguido lo que buscábamos y creímos merecer, ahora hay ganas de volver a jugar para consolidar ese resultado", comentó Jorge Romero.

Enfrente estará un viejo conocido de la parroquia cordobesista como es Manuel Miquel. El mediocentro de Palma del Río, que debutó con el primer equipo de la entidad blanquiverde en la campaña 12-13, se incorporó este verano al Jumilla tras estar cedido el curso pasado por el Albacete en el Socuéllamos.