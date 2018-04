Dos objetivos opuestos para un derbi abierto

El duelo provincial entre el Ciudad de Lucena y el Salerm Puente Genil centra el foco de atención de la trigesimocuarta jornada en el Grupo X de Tercera División. Será el último derbi de la presente temporada, a la que después le quedarán sólo cuatro jornadas por disputar. Además, las miradas se fijarán del mismo modo en el partido que disputará el Espeleño, en el municipal de Espiel, ante el Xerez CD.

Las espadas están aún en todo lo alto para los tres equipos cordobeses, sobre todo para el Ciudad de Lucena y el Espeleño, que no tienen aún cerrada su permanencia en la categoría. El cuadro provenzal tiene tres puntos de colchón, mientras que el cuadro del Guadiato tiene los mismos puntos que el Alcalá, equipo mejor clasificado de los tres que perderán la categoría. Por su parte, el conjunto pontanense, con la permanencia ya en el bolsillo, no quiere pasar por alto que sólo se encuentra a cuatro puntos de los puestos de play off de ascenso.

Diego Caro, técnico del Ciudad de Lucena, es consciente de que su equipo debe sumar aún un par de triunfos para asegurar la categoría, después de la irregularidad mostrada en el tramo inicial de la primera vuelta. Los aracelitanos, que llegan de encajar una derrota en su visita al Gerena, conocen el potencial del cuadro pontano, pero saben que "podemos ganar a cualquiera", como afirma el técnico. Erik y David Carmona están de nuevo a disposición del técnico después de cumplir un partido de sanción, motivo por el que no podrá contar con Juanse.

El Salerm Puente Genil llega con el sueño de jugar la fase de ascenso. Lo hace después de empatar con el líder, el Cádiz B, y manteniendo una dinámica de cuatro jornadas sin perder y sólo una derrota en los últimos once encuentros, los que lleva Juanmi Puentenueva al frente del equipo. El técnico pontano afirma que "espera un rival "fuerte y con un buen trato de balón, uno de los rivales más difíciles de la categoría". Se perderá el partido Salva Vegas por sanción.

El Espeleño es consciente de que la permanencia pasa por lograr la victoria en los tres encuentros que le quedan en su campo, todos ante rivales directos. El primero ante el Xerez. Para el choque, el técnico Rafa Navarro, recupera a Ángel tras cumplir su sanción, pero no llegará Óscar por un proceso febril. En el Xerez son baja Guerrero, Isra, Javi Gómez, Alberto y Juanma Marchante.