"El objetivo es mejorar el año anterior"

Quino Soler afronta su segunda temporada como técnico del Ángel Ximénez-Avia, al mando de una plantilla con tres refuerzos que deben dar un salto de calidad al cuadro pontano. El objetivo, "como cualquier deportista", está claro: "Mejorar el año anterior". Eso sí, Quino Soler sabe que en el deporte entran muchos aspectos en juego, por eso espera un año tranquilo en cuanto a las lesiones.

¿Qué sensaciones le ha dejado la pretemporada?

-Las sensaciones son buenas con respecto a la actitud con la que el grupo ha venido, predispuesto siempre a trabajar y a intentar hacer las cosas bien. Por ese lado, bien, y por otro, nos hubiera gustado haber jugado algún partido más, pero hemos jugado lo que hemos podido. En ese sentido, ha habido cosas buenas y otras no tan buenas, pero en general hemos estado bien.

-¿Le han quedado conceptos que pulir con un rival enfrente?

-Los partidos tienen un componente que en los entrenamientos no existen, porque tienes un rival y la concentración es mayor. Puedes hacer cosas que durante las sesiones no puedes.

-¿Ha resultado más fácil la preparación con el bloque ya hecho?

-En ese sentido teníamos una gran ventaja, porque facilita mucho la cosa el contar con 12 jugadores que ya saben nuestra manera de trabajar y lo que se iban a encontrar después de las vacaciones.

-¿Espera por eso un nivel alto de su equipo en el arranque?

-Puede ser un factor favorable, lo que pasa es que ahora empiezan los partidos oficiales, en los que la exigencia es muy alta y hay una serie de variables que no existen en pretemporada. Ahora llegan los nervios de la competición, del resultado. Y bueno, sí que es verdad, estamos contentos por lograr mantener un grupo. Además creo que los tres jugadores nuevos, con poco tiempo, porque llevamos sólo un mes de trabajo, se están adaptando bien.

-¿Qué aportación espera de los tres fichajes?

-El caso de Dani Podadera es especial porque es un chaval muy joven que viene y tiene que aprender muchísimo. Él viene a competir y tiene muchas ganas. Recientemente hizo unos minutos muy buenos en la final de la Copa de Andalucía. Tiene que estar preparado para competir y ayudarnos durante la temporada que será muy larga. Y después el caso de David Jiménez y Juanlu Moyano es más o menos similar. Yo creo que lo que es más evidente es que nos dan un juego de rotación importante en la primera línea. Con ellos en la plantilla estamos más tranquilos porque contamos con seis o siete jugadores preparados para jugar en esas zonas.

-¿Cree que la plantilla es mejor que la del año pasado?

-No me lo he planteado así porque la competición tampoco va a ser la misma. Todos los equipos han intentado reforzarse y cada vez las plantillas tienen más calidad. Hemos pensado en estos fichajes porque creíamos que seríamos más fuertes como grupo.

-¿Qué nivel observa en la Asobal?

-Yo creo que la igualdad va a ser la misma y con un poco más de nivel en la competición. Mirando las plantillas, la sensación que tengo es que la liga sigue dando saltos de calidad. Sabemos que es muy complicado, que hay una serie de equipos, un grupo grande, con los mismos objetivos. Y eso complica todo pero no puede ser de otra manera porque estamos hablando de la primera liga nacional de nuestro deporte.

-¿El objetivo es algo más que la permanencia o no mira a largo plazo?

-Vamos a empezar lo mejor posible y vamos a ir poco a poco, con todas las ganas e ilusión. El principal objetivo, como deportistas que somos, es mejorar lo que hicimos el año anterior y en eso vamos a poner todo el esfuerzo. Eso esconde detrás varios retos. Uno de ellos puede ser meternos entre los primeros, un poco más arriba que el año pasado, que ya nos quedamos a las puertas de estar entre los ocho primeros. Pero también esconde el objetivo crucial de la permanencia.

-¿Cómo quedaría satisfecho Quino Soler al final de la temporada?

-Depende de cómo se dé la competición y todas sus variantes, pero ojalá no tengamos percances en cuanto a lesiones y bajas. La satisfacción global depende de muchos factores, porque si tenemos muchas lesiones el año se puede dar por bueno con la permanencia. Es algo que tenemos que ir viendo poco a poco y con calma.