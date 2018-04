El Córdoba B venció al Écija en su nuevo domicilio hasta final de temporada, el Ciudad de Lucena, enlazó su segundo triunfo consecutivo por primera vez esta temporada, y dio un nuevo paso de gigante hacia la salvación. Eso sí, los blanquiverdes continúan en el puesto de play out, aunque igualados a puntos (37) con el Recreativo, su próximo rival, que marca la barrera de la permanencia.

El técnico cordobesista premió al equipo que la jornada anterior había batido al Linense y sólo dio entrada a Chuma por el sancionado Sillero. Mejor no pudo empezar el duelo para los cordobesistas. En un balón largo que mandó Quiles sobre Sebas Moyano, Carmona se anticipó cediendo a su portero, con tan mala fortuna de que Fermín introdujo el balón en su meta.

La modificación del sistema de juego tras la entrada de Andrés, clave para la victoria

No tardó en reaccionar el conjunto astigitano y Abraham hizo intervenir con acierto a Alberto en unos minutos en los que el juego directo visitante trató de hacer retroceder a los blanquiverdes. Pero el Córdoba B no se dejó comer el terreno. Sebas Moyano protagonizó un excepcional eslalon que murió cuando trató de ceder a Quiles. Con todo, no acababa de hacerse con la posesión el filial porque el Écija rompía con balones largos las salidas locales, mientras Núñez probó fortuna con un potente disparo que se marchó desviado.

Quiles, Esteve y Jordi trataban de dar pausa al juego local, pero el Écija se mostró contundente en su intento de frenar la salida blanquiverde. Kike, en una jugada sin apenas peligro, se lesionó en la rodilla y tuvo que ser sustituido por Rubén, antes del ecuador del primer periodo. El B superó la adversidad y, con el marcador a favor, se asentó definitivamente sobre el terreno de juego. Una arrancada en velocidad de David Moreno, antes de la media hora, la culminó con un preciso centro a Sebas Moyano, que trató de empalarla a bote pronto, pero su disparo salió flojo y desviado. Los dos exteriores blanquiverdes traían en jaque a la zaga visitante por su velocidad y desborde y en otra llegada de David Moreno por la izquierda, el rechace del meta a su centro estuvo a punto de engatillarlo Esteve desde la frontal.

Un atentísimo Alberto González cortó un pase con el exterior de Abraham bien dirigido sobre Moyita y, de inmediato, tuvo que emplearse a fondo para desviar a córner un envenenado lanzamiento de Abraham, que se coló por la izquierda. Y cuando no aparecía el meta lo hacían Rubén o Soler, que cortó un peligroso envío de Abraham sobre Moyita.

En los compases finales del primer acto, tras un tanto anulado a Francis por fuera de juego, Sebas estuvo a punto de ampliar diferencias, pero el meta Fermín atajó el disparo raso e intencionado del capitán blanquiverde. No había respiro en los últimos minutos y Ezequiel pícaramente trató de forzar un penalti, pero el árbitro no picó.

Tras la reanudación, aún sin tiempo a que los equipos se asentasen en el terreno de juego, Ezequiel se sacó un potentísimo disparo desde la frontal que se coló por la misma escuadra de Alberto, firmando el empate. El Écija salió con intensidad y peligro, y Moyita obligó a despejar a Rubén un pase en el corazón del área pequeña. De inmediato, Núñez, con todo a su favor, buscó el pase en lugar del disparo, perdiendo el esférico.

Pero el B despertó. La entrada de Andrés hizo que el filial adelantara líneas, quedando Jordi de stopper, dando un paso adelante Esteve y colocándose Quiles justo por detrás de Andrés, en la punta de ataque. Primero fue Chuma el que tras una jugada entre Sebas y David Moreno pudo marcar. Seguidamente, Quiles remató al poste una nueva jugada de Sebas. Insistió el filial y en un envio de Sebas sobre Andrés, el meta derribó al juvenil blanquiverde. El penalti lo transformó Sebas Moyano, poniendo el 2-1. Hasta el final, la tuvo Álex Escardó, pero disparó fuera; y pudo sentenciar Quiles en un medido pase de Andrés.