El nuevo panorama provincial

El fútbol cordobés estuvo en la tarde del sábado muy pendiente del encuentro de vuelta de la eliminatoria de ascenso a Segunda B entre el Olímpic de Xátiva y el Écija. El ascenso del conjunto astigitano, que finalmente consiguió en los lanzamientos desde el punto de penalti después de concluir ambos encuentros con empate (1-1) y disputarse incluso la prórroga, tenía muchas consecuencias para el fútbol de la provincia. El salto de los de Juan Carlos Gómez significó el ascenso del Ciudad de Lucena a Tercera División y el del Montilla a División de Honor, dos ascensos que han dado un mayor empaque al fútbol provincial.

En Tercera División, el Espeleño, que cuajó una magnífica temporada en su debut, flirteando en muchos momentos con los puestos de play off de ascenso, se verá no sólo acompañado por el Puente Genil, que logró el ascenso de forma directa a finales de temporada después de conseguir el subcampeonato del Grupo I de División de Honor Sénior tras el Cádiz B, si no que ahora estará también junto a ellos el Ciudad de Lucena, cuarto clasificado y que ocupará la vacante dejada en esta categoría por el conjunto astigitano. Así, tras dos temporadas con un solo representante cordobés en la cuarta categoría del fútbol nacional -el Córdoba B en la 15-16 y el Espeleño en la 16-17- e incluso no tener a ninguno en la 14-15 tras el descenso del Pozoblanco, serán tres los equipos que compitan en esta categoría en el curso 17-18.

El Montilla ocupa la vacante en División de Honor junto al Ciudad Jardín y el Pozoblanco

Pero el efecto dominó ha llevado al Montilla, como mejor segundo de Primera Andaluza de Andalucía Occidental, a ocupar la vacante del Ciudad de Lucena en el Grupo I de la División de Honor Sénior. El conjunto vinícola lleva persiguiendo regresar a una categoría autonómica desde la campaña 13-14 en la que consumó su descenso desde la Primera Andaluza. La reestructuración de las categorías sénior regionales, con la creación de la División de Honor, dejaron a los vinícolas en una Segunda Andaluza de la que ha salido con el ascenso del Écija y después de haber concluido la temporada en segunda posición de la clasificación, por detrás del Ciudad Jardín, con el que finalizó igualado a puntos pero con el goal average particular a favor de los de Poniente.

El conjunto que continuará dirigiendo Álvaro Reyes acompañara en la temporada 17-18 al Pozoblanco y al Ciudad Jardín en una categoría que, por descenso, se ha visto obligado a abandonar el Almodóvar.