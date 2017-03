Un nuevo techo para el Córdoba B

En el momento de más dificultad de la temporada, el Córdoba B ha reaccionado de manera primorosa para marcar un nuevo techo en su trayectoria. No son números deslumbrantes los del filial, pero sí bastante meritorios teniendo en cuenta que la dinámica no era nada positiva hasta la llegada de Jorge Romero al banquillo. Por primera vez en la temporada, los jóvenes cordobesistas han sido capaces de sumar dos triunfos en casa de manera consecutiva, además de encadenar por segunda vez en este curso una racha de siete puntos de nueve posibles, es decir, tres partidos en los que sólo se cedió un empate.

La endeblez actuando en El Arcángel había sido un mal endémico del filial blanquiverde durante toda la temporada. Dos victorias ante su afición era el triste bagaje que acumulaba el Córdoba B ante su parroquia hasta la llegada de Jorge Romero. Porque desde entonces, en sólo dos partidos, el nuevo técnico junto a sus jugadores han conseguido un pleno de seis puntos, reforzando de manera muy importante las opciones de permanencia del filial cordobesista.

A falta de ocho jornadas, y con 24 puntos todavía en juego, al Córdoba B le bastaría en teoría con sumar diez más para asegurar la permanencia, que en el último lustro nunca ha excedido de los 44 puntos. De momento, el equipo de Romero ha conseguido un leve colchón de tres puntos respecto a la zona de descenso y de dos respecto al puesto de play out. Una distancia todavía insuficiente para estar tranquilos, pero halagüeña vista la situación hace apenas tres semanas. Ahora, la asignatura pendiente para el filial en este tramo final es mantener lejos de El Arcángel el buen tono que se ha conseguido en casa, ya que de los ocho partidos que restan por disputar cinco serán como visitante para el CCF B y tres ante su público. En todo caso, la salvación se ve ahora mucho más cerca y más factible que hace menos de un mes.

La cantada ausencia de Jorge Romero por tercera semana consecutiva en el banquillo del Córdoba B tendrá ya consecuencias económicas para la entidad cordobesista. La normativa vigente otorga un plazo de 15 días a los clubes para formalizar la inscripción de un técnico cuando se produce un relevo durante la temporada. Transcurrido ese tiempo, si el club en cuestión sigue sin presentar entrenador, las sanciones comienzan por 600 y se duplican semana a semana, por lo que el Córdoba puede acabar pagando muy caro un problema que en primera instancia se achacó desde la entidad a una simple cuestión burocrática. Jorge Romero, que tuvo ficha como técnico profesional en el primer equipo con la llegada de Carrión como primer entrenador, no puede ahora, siempre según la normativa vigente, registrarse como primer técnico del Córdoba B. Este problema, además, se agrava ya que el segundo de Jorge Romero, Salva Romero, que ejerce como tal además de formar parte del departamento de prensa del club, no dispone de la titulación necesaria para figurar como técnico, por lo que su presencia en el banquillo en los choques del filial se limita a un teórico papel de encargado del material. Desde el club blanquiverde se sigue trabajando para intentar desbloquear una situación que, de no mediar solución, puede terminar costando un auténtico dineral por una imprudencia a la hora de cumplir con la legislación.

El próximo rival del Córdoba B, el Real Murcia, ha recuperado el impulso necesario para meterse de lleno en la pelea por disputar las eliminatorias por el ascenso. El conjunto murciano, que hace escasas semanas cambió de técnico, ha enganchado dos triunfos de manera consecutiva y sólo ha perdido uno de sus últimos ocho partidos, para volver a rondar el cuarto puesto. De hecho, tras imponerse en Cartagena al flamante segundo clasificado (1-3), los pimentoneros están ya a sólo tres puntos del play off, por lo que recibirán al Córdoba B con la motivación y el ánimo por las nubes.