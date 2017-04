La necesidad puede al deseo

La necesidad pudo más que el deseo de hacer historia y el Espeleño cayó por la mínima en su visita a un Guadalcacín que con el triunfo confirmó su presencia la próxima temporada en este mismo Grupo X. De esta manera, y a falta de que las matemáticas así lo digan, el conjunto de Rafa Navarro se despide del play off, un bonito objetivo que había aparecido tras hacer real el principal cometido: la salvación.

No fue un partido brillante, pero el Guadalcacín acabó siendo superior a su rival y ganando con justicia y autoridad. Con todo, la primera mitad fue muy trabada, apenas sin ocasiones. El Espeleño trató siempre de salir con el balón jugado pero rápidamente caía víctima de la presión de los azules, por lo que en más de una ocasión trató de ganar metros con pelotazos, sobre todo a Diego en la banda izquierda. Sin embargo, la primera aproximación con peligro llegó por la derecha, en un muy buen centro templado de Hugo que no encontró rematador. El Guada, volcado en los primeros minutos por la izquierda con Joselito muy activo, pidió penalti en una caída de Rober que el árbitro no apreció.

El partido avanzaba sin ocasiones hasta que Lebrón tuvo que meter los puños para quitar el balón de la cabeza de Ito (31'), a lo que respondió el Guada con una buena triangulación culminada por Rosillo con un zurdazo flojo. De ahí al final de la primera mitad, una falta directa de Rosales que atrapó, bien colocado, el arquero visitante.

No varió el guión en la segunda mitad, en la que al Guada se le veía cada vez más cómodo y al Espeleño le costaba mucho combinar y llegar con el balón controlado a campo contrario. Aún así, la primera ocasión del segundo acto volvió a ser visitante, esta vez un chutazo de Mario al saque de una falta que Lebrón despejó metiendo los dos puños. Y la respuesta del Guadalcacín fue esta vez letal:en una falta lateral, Rosales la puso en el corazón del área, entre el portero y la defensa visitantes, donde apareció Pablo Pérez para cabecear libre de marca y anotar.

El gol asentó a los azules, que no pasaron apuros atrás porque en los envíos largos del Espeleño anduvo atento Lebrón. Obligados a dar un paso adelante, los de Espiel dejaron huecos y el Guada empezó a buscarle las cosquillas.

Con el Guada cerca de la sentencia, el Espeleño quemó sus naves con los cambios, aunque no llegó a tener ocasiones claras para empatar salvo un tiro lejano de Diego y un centro-chut de Ángel del Pino con respuesta del meta.