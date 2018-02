Con mucha más importancia que la de ser un puro trámite

Sin tiempo para alegrías o lamentos, la competición en el grupo X de Tercera División vive un nuevo episodio apenas 72 horas después del último. Aprovechando la festividad del Día de Andalucía, esta tarde se pasa una nueva página en el calendario.

El Espeleño, único de los tres cordobeses de la categoría que juega en casa, recibe a un Gerena que, aunque marcha sexto, está igualado a puntos con los puestos de play off y que la pasada jornada sacó adelante un difícil compromiso ante un rival directo como es el Arcos. Pero el Espeleño no quiere mirar al rival, sino a sí mismo, consciente de que el triunfo es vital para no volver a caer en unos puestos de descenso de los que sólo le separan dos puntos. El técnico del Espeleño, Rafa Navarro, recupera para el envite a Falín, ausente el último encuentro por problemas personales, y a Diego, al que no arriesgó ante el Ciudad de Lucena después de los problemas musculares que le dejaron fuera también ante el líder, el Cádiz B. Los que no podrán ser de la partida son el meta Adrián, expulsado ante los aracelitanos, y Guti, por acumulación de amonestaciones.

El Salerm Puente Genil, tras su brillante triunfo ante el Sevilla C, suma ya nueve puntos desde el retorno de Juanmi Puentenueva, con el que ha logrado tres empates y dos triunfos. Con estos números, el cuadro pontanense se coloca a sólo tres puntos de los puestos de play off, igualado en la tabla con su rival de hoy, el Arcos, equipo que rompió en su visita al Gerena su racha de cuatro jornadas sin perder. Para este duelo, Puentenueva sólo mantiene en el dique seco a Lucena.

Difícil salida la que debe afrontar hoy el Ciudad de Lucena. El conjunto de Diego Caro rinde visita a Los Barrios, rival que desde los cambios que realizó en su plantilla ha subido como la espuna a pesar de que continúa en descenso. Pero la moral de los provenzales también es alta tras vencer al Espeleño y ahora confían en puntuar para mantener su ventaja respecto al peligro. Caro no podrá contar con los sancionados Erik y Troyano. Fran Lara es duda y hasta última hora no se sabrá si estará disponible.