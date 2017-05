"No miramos más allá del Alcobendas"

Centrado únicamente en el Alcobendas. Víctor Montesinos no quiere mirar más allá del encuentro que enfrentará hoy a partir de las 18:00 a su equipo con los madrileños, un conjunto "muy completo". Eso sí, reconoce a el Día que el Ars irá "a full, a muerte, con ganas de ascender aquí en casa con nuestra gente".

Tras dos semanas de entrenamientos desde que se acabase la competición en División de Honor Plata, Montesinos comentó que "estamos con ganas y deseando que llegue ya mañana -por hoy-. Tras disputar el último encuentro de la fase regular el sábado 13, los palmeños han tenido tiempo para planificar la fase. Ahora "ya estás ahí con las ansias de que llegue, al final se hace un poco pesaíllo pero bueno hemos tenido más tiempo de trabajar y para ver cositas".

También reconoció que su equipo irá "con todo, con muchas ganas y mucha ansia, deseando demostrar y querer ascender aquí en casa con nuestra gente". De hecho, aclaró que los jugadores "están mucho más que sobreexcitados" porque "tienen muchas ganas, no en negativo si no en positivo, de demostrar que queremos ese ascenso".

Sobre la opción de que haya más presión por jugar en casa, Montesinos apuntó que "al revés. Es una ventaja extra muy grande, no solo por el tema del ascenso si no por disfrutar con tu gente, de vivir una fase a la Liga Asobal, que no se ha vivido nunca en Andalucía y somos pioneros y que es algo único". De este modo, "la presión no es ninguna". Incluso fue más allá y comentó que "la presión la traen los equipos que verdaderamente confeccionaron plantillas para buscar ese ascenso". "Nosotros vamos a machacar y haremos lo que hemos hecho durante todo el año, pelear y morir en cada balón, así es como hemos conseguido el segundo puesto y esperamos que nos valga también para esta fase", aclara el preparador del cuadro cordobés, que tendrá la única baja de Víctor Deco, que sigue recuperándose de una lesión en el menisco.

Por otro lado, Montesinos aclaró que "nosotros ahora mismo tenemos en mente el primer y único partido. No miramos nada más que no sea Alcobendas". Sobre el rival de hoy, destacó que "es un equipo muy duro en defensa, muy intenso y tiene el mejor ataque de toda la liga". Además, recordó que "nos han ganado dos veces, pero todo esto nos ha servido para aprender que es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Esperemos que lo que llevamos planteado durante la semana de entrenamiento haya servido para que ese fruto del trabajo se vea reflejado".

También destacó "el bloque" del conjunto madrileño, que "tiene muy buena portería. Manuel es un gran portero, de los mejores de la categoría". Luego tienen "una defensa tanto 6-0 como 5-1 muy fuerte e intensa con pilares defensivos importantes". Por otro lado, "en ataque tienen la figura de Roberto Jiménez en el centro; de Asier Nieto en el lateral izquierdo, de Manu Catalina, en la derecha, que están consiguiendo muchos goles, y una segunda línea espectacular con Jimeno, Mikel, Villoria, Javi Barba y los pivotes, que también están marcando muchos goles". De este modo, "veo un equipo muy completo, muy diferentes en todos los puestos y muy bien complementado".

Sobre la clave del partido, Montesinos cree que serán "los pequeños detalles. El que lo lleve mejor, el que se lleve más tiempo el partido a su lado, controlará un poco ese tema". Tampoco quiso entrar en detalle sobre la otra eliminatoria, del que saldría el rival del Ars si pasa a la final de mañana (17:00). "No he pensado en ella. Me dicen que Zamora es favorito pero para nada. Es la fase más igualada de todas y todos los equipos son favoritos. Aquí estamos los cuatro mejores, quitando al Teucro que ya ha ascendido, y se va a ver un buen fin de semana de balonmano", apuntó Montesinos.