El mejor punto y final, en casa

Jorge García ha anunciado su retirada del baloncesto profesional a sus 40 años, después de lograr hasta ocho ascensos a la ACB y dejar el récord de partidos jugados en la LEB Oro en 512 partidos, una trayectoria por la que será homenajeado mañana en Vista Alegre, partido que hoy será presentado (20:15).

"Será una alegría decir adiós volviendo a casa. Seguro que será emocionante, porque Córdoba siempre fue muy importante a nivel profesional, pues allí fue donde despegué", afirmó a Efe el cordobés, un trotamundos del mundo de la canasta que, tras comenzar en su tierra, pasó por numerosos clubes, entre ellos Murcia, Alicante y Fuenlabrada en la Liga Endesa.

Será una alegría decir adiós volviendo a casa. Seguro que será emocionante; en Córdoba fue donde despegué"

García jugó sus dos primeras temporadas en la LEB con el Cajasur Córdoba en los cursos 1996-97 y 97-98, antes de dar el salto a la ACB en la campaña siguiente al fichar por el CB Murcia. Su último equipo fue el San Pablo de Burgos, con el que logró la pasada temporada su cuarto ascenso con un equipo de esta ciudad castellana, ya que antes lo hizo con Tizona y Autocid, aunque será en ésta cuando, "por fin", los burgaleses debuten en la ACB. "Estuve cuatro años en Burgos y subimos las cuatro veces. Allí la gente es muy cabezona y al final lo consiguió. Primero lograron quitar el canon vía judicial y ahora se ha abierto la puerta para el club y muchos jugadores, porque tenían que cambiar las cosas en el baloncesto español", aseveró el veterano pívot. Además, añadió que este año la competición será "más bonita porque habrá más posibilidades de ascender y una mayor repercusión para la LEB".

Tras una amplia carrera, Jorge García tendrá mañana la oportunidad de despedirse de los aficionados al baloncesto de Córdoba jugando unos últimos minutos con el Yosíquesé, en el encuentro amistoso en el que será homenajeado ante el Baza. "Espero que sea un partido bonito y que los más veteranos se acuerden de cuando jugué aquí. Entonces todo era un sueño", subrayó, pues luego pasó, entre otros clubes, por Lucentum Alicante, Murcia, Fuenlabrada, León, Bilbao Básket, Iruña Navarra, Tizona Burgos y Força Lleida antes de volver otra vez a Burgos, donde es todo un ídolo.

Con todo, García se resistía a decir adiós al baloncesto profesional y le hubiera gustado jugar este año en Alicante, de donde es natural su familia, pero "no ha podido ser", por lo que ahora no se plantea "volver a jugar fuera: ya está bien". "Quiero estar con mis hijos y mi mujer porque me he cansado de jugar lejos de ellos", manifestó el cordobés.

Por su parte, el técnico del Yosíquesé, Rafa Sanz, que casualmente tiene el récord de partidos dirigidos por un entrenador en la LEB Oro, calificó a Jorge García como "una leyenda del baloncesto federativo español" y adelantó que saldrá en el quinteto titular de su último partido como profesional.