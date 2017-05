A por la mejor despedida

A poner la guinda a una gran temporada. El Espeleño, en su primer curso en el Grupo X de Tercera División, sólo se juega los tres puntos en liza, aunque quiere despedirse de la mejor manera de su afición. No lo tendrá nada fácil, ya que enfrente estará un Betis B que se juega el liderato frente al Arcos en esta última jornada del campeonato.

Con ganas de volver a la senda triunfal tras perder la pasada semana ante el Algeciras (1-0), los de Rafa Navarro, que marchan séptimos con 56 puntos en la clasificación, pueden optar a terminar sextos, aunque deben ganar el compromiso de hoy y esperar un revés del Sevilla C, que tiene un punto más que los rojillos y se mide a un Antoniano que descendería si no gana a los sevillistas.

Rafa Navarro ha citado a todos los jugadores que están disponibles para este último envite

El que sí se juega la vida hoy es el filial bético. Los verdiblancos, que perdieron la pasada semana ante el Arcos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol (0-1), tienen dos puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, un conjunto arcense que tiene que ganar hoy y esperar la ayuda cordobesa para optar a la primera plaza del Grupo X. De hecho, un empate no le daría el liderato a los béticos si vence el cuadro gaditano hoy al tercero, un Écija que no tiene su billete para el play off aún en su mano.

Para este último envite en el Municipal, Rafa Navarro, que ha citado a todos sus jugadores disponibles, tendrá la duda de José Gutiérrez, que ha estado renqueante a lo largo de la semana pero parece que llega a tiempo para poder estar en la citación. Por otro lado, el técnico cordobés no contará con los sancionados Agus, Hugo y Mario, por lo que introducirá novedades en el once respecto al que jugó ante el Algeciras la semana pasada. Además, podrían tener su opción jugadores que han tenido menos minutos a lo largo del curso pero que se han ganado este premio final por su trabajo a la sombra.

Por su parte, el filial bético, que viaja con 19 a Espiel y recupera a Pedru, tiene las ausencias de Francis, Julio Gracia y Pozo.