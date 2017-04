Ya es el mejor filial blanquiverde

El Córdoba B dio el paso definitivo hacia la permanencia ganando al Mérida, en la que fue la cuarta victoria consecutiva del equipo entrenado por Jorge Romero. Una racha fantástica que ha realzado al cuadro blanquiverde en el peor momento de la temporada y le ha permitido hacerse con solvencia con el objetivo competitivo. Esa dinámica es la mejor de la historia del filial cordobesista en Segunda División B, categoría en la que ha militado tres temporadas si se cuenta la actual. Eso sí, los 46 puntos alcanzados ya son la mejor puntuación que se consiguió nunca en el que hasta ahora es el techo deportivo del filial.

Es cierto que el histórico del Córdoba B en la categoría de bronce no es muy extenso, pero también que el momento actual prácticamente no cuenta con precedentes. Sólo en la temporada 2013-2014, la primera del filial en la categoría, se alcanzaron cuatro triunfos de manera consecutiva. Entonces esa racha llegó también el tramo final, entre las jornadas 32 y 25, con victorias en Córdoba ante el Algeciras (2-0) y El Palo (3-1) y en los campos del Écija (1-4) y el Lucena (0-2).

Este año, el Córdoba B acumula cuatro triunfos seguidos en el último mes de competición. La racha empezó ante el Mancha Real (0-1), siguió ante El Ejido (1-0) y La Roda (2-5) y culminó el pasado domingo ante el Mérida (1-0). Cuatro victorias y un pleno de 12 puntos que han aupado al filial hasta la décima plaza y le han dado la permanencia de manera virtual, con tres jornadas por jugar.

Lo que sí ha conseguido ya el equipo de Jorge Romero (entrenado también en este curso por Luis Carrión y Carlos Losada) es la mayor puntuación histórica del filial en Segunda B. En su primera temporada en la categoría, el Córdoba B acabó en la undécima posición con 45 puntos. Un año más tarde, el cuadro califal descendió con 43 puntos, que le dieron sólo para ser decimoséptimo. Esta temporada, con tres partidos aún por disputar, el filial tiene ya 46 puntos y es décimo, por lo que ahora el reto para el tramo final es mantener al menos ese puesto, que sería también el mejor en el histórico del filial blanquiverde en Segunda B.

La victoria ante el Mérida dejó al Córdoba B en una situación privilegiada respecto a la zona baja, aunque el Extremadura apretó las exigencias con su triunfo ante el Marbella. Tras ese resultado, el cuadro extremeño ocupa el puesto de play out con 40 puntos, seis menos que el Córdoba B cuando restan tres partidos por disputarse. Sólo ese detalle impidió al Córdoba B celebrar la salvación con los números como respaldo, aunque virtualmente -dada la cantidad de equipos que hay en la pelea y en peor situación que el de Romero- ya es un hecho. Lo que sí es seguro es que, en el improbable y catastrófico caso de verse metido otra vez en el fango, el conjunto cordobesista no descendería de manera directa, pues los últimos cuatro equipos de la tabla están ya a más de nueve puntos de distancia. El mal mayor que podría sufrir el equipo blanquiverde es tener que jugar el play out, aunque eso sea ciertamente improbable.

La victoria ante el Mérida dejó un aspecto negativo para el Córdoba B, que llegaba al choque con dos sancionados: José Antonio González y Vera. Pues bien, ambos jugadores terminaron amonestados y se perderán la visita al Lorca. Ambos serán ausencias sensibles para Jorge Romero, pues están siendo trascendentales en este gran final de temporada del filial cordobesista. En el caso de José Antonio, cumple su segundo ciclo de amonestaciones, mientras que para Vera es el primero.

La trigesimosexta jornada depara al Córdoba B la visita al Artés Carrasco de Lorca, donde el domingo a las 18:00 espera el líder de la categoría. Los lorquinos, con David Vidal a la cabeza, llegan al choque tras sumar cuatro puntos en las dos últimas jornadas. Será un partido muy complicado para el Córdoba B, ante un equipo que quiere asegurar pronto el primer puesto, aunque viendo el estado de forma que atraviesan los de Romero, todo es posible.