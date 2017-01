Una lucha contra la lógica

Tres derrotas consecutivas, una larga lista de bajas y la presencia de hasta tres jugadores juveniles en la convocatoria no son la mejor carta de presentación del Córdoba B para visitar al Cartagena. De hecho, existen pocos escenarios peores para que el conjunto blanquiverde visite al actual líder del Grupo IV de Segunda División B, un equipo que tan sólo ha cedido una derrota en su feudo en lo que va de temporada y que camina con paso firme hacia las eliminatorias por el ascenso. El momento que viven ambos equipos es tan contrapuesto que la lógica apunta a una clara victoria del conjunto cartagenero ante el filial, aunque los jóvenes valores cordobesistas ya han dejado un par de muestras este curso de lo bien que se manejan cuando actúan como teóricas víctimas asequibles lejos de su estadio.

Porque si algo tiene el equipo de Carlos Losada es potencial y calidad para superar a cualquier rival, aunque los avatares de la competición están complicando cada vez más su camino. Porque a las ya definitivas bajas -salvo cambio radical en lo que queda de temporada- de Esteve y Javi Galán, asentados en el primer equipo, el técnico cordobés suma esta semana las de Marc Vito -igualmente citado por Carrión-, Sebas Moyano y José Antonio González. El guardameta sigue cubriendo la baja de Razak -y así será hasta su vuelta de la Copa de África-, mientras que González se ha unido a Sebas como los dos inquilinos de la enfermería.

Con este desalentador panorama, Losada se ha visto obligado a tirar de los 15 hombres que le quedan disponibles de su plantilla, a los que se suman los juveniles Alberto García, Miguel Carmona y Borja Estepa. Las ausencias atacan principalmente a la medular del Córdoba B, en la que el técnico cordobés tendrá que ubicar a Pablo Vázquez junto al único mediocentro disponible, Jordi Ortega, además de algún jugador del juvenil. Cualquier variante distinta a esta obligaría a una reestructuración mayor del equipo. Como única nota positiva, Losada recupera a Antonio Valera, que ya está disponible tras superar su lesión de rodilla y peleará con Pedro Luis por la titularidad en la portería del filial cordobesista.

Frente a frente, el Córdoba B tendrá a un Cartagena que no pierde un partido desde el pasado 6 de noviembre, día en el que cayó ante el Real Jaén (2-0). Los de Alberto Monteagudo son líderes pero llegan con la ambición de volver a ganar en su estadio después de dos empates consecutivos. Y es que la relajación no existe en un equipo que, a pesar de la gran primera vuelta que ha cuajado, ya ha reforzado su plantel con los fichajes de Isi Ros y Fernando Llorente. El que fuera técnico del Lucena recupera además a Arturo (ex del Córdoba), mientras que pierde a Óscar Ramírez por sanción.

20 puntos separan a ambos equipos en la clasificación y esa teórica superioridad del Cartagena que marca la tabla es la mejor baza para el Córdoba B, pues todo lo que sea no salir claramente derrotado del Cartagonova debería ser una buena noticia para un equipo que llega cogido con pinzas. En esas situaciones complicadas, el filial blanquiverde ya demostró que se maneja bien cuando logró imponerse en los campos del San Fernando o el Mérida, feudos difíciles de la categoría como lo es sin duda el estadio cartagenero, en el que el filial tratará de frenar el peso de la lógica y hacer saltar la sorpresa.