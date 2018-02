La llave para mantener vivo el sueño

Desde hace ya mucho tiempo, sólo una debacle puede enturbiar la temporada del Itea Córdoba CF Futsal, que a falta de las diez últimas jornadas de la competición de Segunda División tiene ante sí la oportunidad de meterse de lleno en la pelea por el ascenso. Porque con la permanencia en el bolsillo, a falta sólo de la rúbrica final, el conjunto blanquiverde se encuentra a apenas cinco puntos de un play off que cierra el Rivas Futsal, y al que puede acercarse un poquito más hoy en caso de lograr su tercera victoria consecutiva de local ante un Noia Portus Apostoli (Vista Alegre, 21:15) en puestos de descenso.

Después de una primera vuelta en la que el sobresaliente rendimiento a domicilio fue su gran aliado, el Itea Córdoba por fin se empieza a hacer fuerte en su hogar. La goleada ante el Manzanares de hace un mes y el triunfo algo más sufrido ante el Mengíbar de hace un par de semanas han cambiado el paso, para bien, del cuadro cordobesista, que quiere alargar su fortaleza de local para mantener vivo el sueño de mirar a un objetivo que parecía imposible para un recién ascendido.

Cristian Ramos, Ismael, Cristóbal y Dani Flores, ya fuera del plantel, son las bajas de Macario

Hoy se le presenta una posibilidad buenísima ante un Noia gallego al que ya ganó en su pista en la primera vuelta (4-6) y que es el que abre la zona de descenso pese a haber vencido dos de los últimos tres partidos, eso sí, ambos en casa. Con el Tenerife y el Lugo descolgados de la batalla por la permanencia, el Portus Apostoli quiere recortar el punto de desventaja que tiene con el Elche y los dos que le lleva el Manzanares para alimentar sus opciones.

Consciente de la importancia del choque y tras la contundente derrota sufrida el pasado fin de semana en Sevilla, Macario se ha esforzado esta semana en trabajar sobre los errores que viene cometiendo su equipo para que no vuelvan a repetirse. El técnico no podrá contar con el meta Cristian Ramos, lo que mantiene en la lista al juvenil Felipe, ni con Ismael, Cristóbal y Dani Flores, que ya no pertenece al plantel blanquiverde. La principal novedad en la citación de la escuadra gallega es el regreso del gaditano Borja González tras superar unos problemas físicos en un pie.