"Todo jugador profesional quiere estar en la selección"

Concentrado desde el pasado sábado con la selección española de cara al último torneo de repesca de cara al Mundial del año que viene y al Europeo de agosto está ya Fran Ruiz, que ha vivido unos intensos días en su ciudad, rodeado de su familia y amigos en el campus que tuvo a su nombre junto a su pareja, la internacional española Helia González. Amable y atento cuenta a el Día su experiencia en este deporte y lo que le va a deparar en el futuro, en el que vivirá por fin uno de sus grandes sueños desde que era pequeño, jugar en Italia. Lo hará en el Taviano pero llega tras haber completado un gran curso en Palma, en el que se proclamó campeón de Copa y de Liga.

-¿Qué tal le ha ido en el campus?

El campus ha sido una experiencia bonita porque me gusta ver a los niños con la ilusión con la que van"

-Ha sido una experiencia bonita. Ha sido de nuevas porque nunca se había hecho un campus con mi nombre y con el de Helia (González). La verdad es que gusta mucho ver a los niños con la ilusión con la que van.

-¿Qué mensaje le lanza a los pequeños?

-Hay de muchas edades, pero si realmente quieren jugar a vóley tienen que saber que es mucho sacrificio, que son muchas horas, pero si es lo que quieren, que luchen y que nunca decaigan, aunque haya piedras en el camino.

-De la mano de Adecor, su casa.

-Adecor está haciendo muchas cosas para que las niñas tengan esto al alcance de su mano, pero eso depende de si uno quiere o no. Yo lo tenía claro, pero cada vez que vengo veo a la gente más ilusionada. Además, Adecor es mi casa, es el club en el que empecé a dar a la pelota y que hagan eso con mi nombre, pues la verdad es que no hay palabras.

-Su primer año en Palma y ha ganado la Liga y la Copa, ¿mejor imposible?

-Ha sido un año redondo. El equipo, tras disputar la fase de ascenso, llegó a Superliga e hizo un buen equipo. Tuve la oportunidad de firmar allí, no me lo pensé y ganamos la Liga y la Copa, algo que no había hecho nunca un equipo recién ascendido, por lo que te quedas sin palabras.

-¿Cómo se han vivido estos logros en Palma?

-En Palma fue de menos a más. La Isla se fue enganchando. La verdad es que terminar ganando la Liga en Mallorca con más de 4.000 personas en el pabellón, eso hacía mucho tiempo que no pasaba.

-Ahora regresa a la selección, ¿cómo ha vivido estos primeros torneos?

-La verdad es que soy de los fijos. A pesar de mi edad, 26 años, soy de los mayores. Lo afronto como siempre, con ilusión y ganas. Es duro porque son muchas horas y muchos torneos, pero todo jugador profesional quiere estar en la selección. Ahora vamos con ganas y que salga todo lo mejor posible.

-¿El objetivo de España pasa por conseguir esa plaza para poder estar en el Mundial?

-Es muy difícil. La verdad que el premundial que tenemos ahora es complicado. Nos enfrentamos a seis equipos, solo se clasifica uno y nos han tocado selecciones que son fuertes, pero la selección, a pesar de ser un equipo joven, llevamos mucho tiempo entrenando y jugando juntos e intentaremos conseguir esa plaza y estar en el Mundial el año que viene.

-¿Qué equipos son los más complicados de este premundial?

-Todos lo son, porque nos ha tocado Alemania, Bélgica, Estonia, con la que perdimos la final four en la final. A estos niveles, todas las selecciones juegan y son buenas. Si tengo que decir un rival directo y fuerte, yo te diría que Alemania.

-¿Cómo ve a España para el Campeonato de Europa?

-Cuando lo conseguimos el año pasado, nos alegramos mucho porque logramos una plaza para el Campeonato de Europa, algo que no se conseguía desde 2007, que fue cuando ganó España. Al final, poquito a poco, estos años que hemos estado trabajando y entrenando están dando sus frutos. Además, meterte en una Campeonato de Europa y estar entre los mejores, que te voy a decir, es todo perfecto.

-¿Hay futuro en el voleibol?

-Poquito a poco se van viendo cosas mejores en todos los equipos. La gente se va enganchando, va poco a poco, pero creo que vamos por el buen camino.

-¿Y ahora hacia Italia?

-Si. Al fin me voy a Italia. Yo tenía firmado contrato con Palma, pero Damián (Seguí) se echó para atrás. Allí están haciendo todo lo posible por salir. Es verdad que he estado esperando hasta última hora, pero llegó la oportunidad de jugar en Italia que era lo que yo siempre he querido desde pequeño y para allá me voy.

-Una experiencia nueva y muy bonita.

-Si. Todo jugador de vóley cuando empieza su sueño es jugar en Italia. Allí están los mejores del mundo, la liga es la que es, la gente lo vive intensamente. Es un gran reto, vas con miedo pero llegó el momento y ojalá salga bien.

-El Taviano será su próximo destino, ¿qué me dice de su nuevo equipo?

-Aunque sea un equipo recién ascendido, el nivel de la liga es muy igualado. Todos los equipos pueden ganar a cualquiera y para ser el primer año mejor no puede ser.

-¿Cómo afronta dar el salto tras formar parte de varios equipos en España?

-Con nervios. España va subiendo de nivel. Los equipos dan todo lo que pueden, pero creo que es un salto de calidad como jugador y persona y era una oportunidad que no podía dejar escapar.

-¿Qué falta aquí en Córdoba para que haya un equipo?

-Los equipos lo intentan, pero la crisis se ha notado muchísimo. El vóley no es el fútbol y quieras o no a la hora de buscar patrocinadores no es lo mismo. Y no tener dinero te impide un poco a la hora de fichar para que el nivel siga subiendo. Los equipos, sabiendo cómo ha estado la cosa, hacen todo lo posible y los jugadores que van saliendo jóvenes son gente de calidad pero es una cosa a largo tiempo, que va para arriba y poquito a poco yo creo que se llegará.

-¿Es complicado dar ese salto en Córdoba sin un referente?

-Depende. Hay sitios que el vóley en chicos es más pero aquí en Córdoba si cuesta con niñas, imagínate con niños. Aún así, en el campus hemos tenido muchos niños, pero la verdad es que aquí que salga algo de niños es difícil porque a la mayoría les gusta más el fútbol.

-¿Cómo le enganchó este deporte a usted?.

-Por mi hermana. Cuando ella era infantil, yo estaba en mi casa y me iba con ella a entrenar. A partir de ahí, yo empecé. Ahora mismo sí cuesta enganchar a chicos porque tampoco hay nadie mayor que los coja y les diga que jueguen a vóley.

-Un deseo para el futuro.

-Que salga todo bien en Italia y las lesiones me respeten.