Una jornada complicada ante equipos de arriba

Los tres equipos cordobeses de Tercera División afrontan una jornada complicada ante equipos que se encuentran situados en la zona alta de la clasificación y que tienen como objetivo de la temporada disputar el play off.

El Salerm Puente Genil visita al Gerena, un difícil rival que marcha quinto en la tabla, pero que en su propio campo no está alcanzando buenos resultados y ya ha cedido un empate y cuatro derrotas. Los hispalenses atraviesan un excelente momento de forma y una dinámica positiva que se alarga a seis jornadas sin conocer la derrota, las cuatro últimos con sendos triunfos. El conjunto pontano acude con una gran moral después del triunfo de la pasada jornada ante el Ciudad de Lucena, con un tanto del debutante Alberto Castro, aunque Juan Arsenal cuenta para este duelo con las bajas de Maero, al que aún le queda un encuentro de sanción, Fito, Germán, Manu y Ángel. Por contra, el central Alejo regresa al equipo.

Muy complicado será el duelo que afrontará el Ciudad de Lucena con la visita del Sanluqueño, un rival hecho para ascender que no está obteniendo los resultados apetecidos, pero que está a cinco puntos de la cuarta plaza. Como aliciente, en el cuadro visitante llegan el técnico Rafael Carrillo Falete, que no se podrá sentar en el banquillo al estar sancionado, y los también cordobeses Rubén Cuesta y Miki. Diego Caro, que no podrá contar con Troyano y mantiene las dudas de Juanse, Fran Lara y Joserra, intentará que su equipo rompa la dinámica negativa que le mantiene en zona de descenso después de diez jornadas sin conocer la victoria.

El Espeleño, por su parte, recibe al Ceuta con la intención de poner tierra de por medio con la zona de peligro. Los de Rafa Navarro, que vienen de perder en su visita al Xerez, quieren recuperar la regularidad como locales y volver a hacerse fuertes en su propio estadio, donde han perdido en dos de sus tres últimos encuentros. El técnico cordobés recupera a Guti una vez cumplido el partido de sanción que tenía, y muy posiblemente a Diego, prácticamente recuperado de las dolencias musculares que le han tenido fuera del equipo en las últimas jornadas.