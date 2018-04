Todo igual, menos el calendario

Sin muchos alardes, pero con la solvencia propia de los grandes, ni Atlético de Madrid ni el Barcelona fallaron, por lo que nada cambió en la Liga Iberdrola. Por arriba las colchoneras tacharon una jornada más del calendario y ya sólo les quedan cuatro envites para lograr el título, cuatro posibilidades en las que las azulgrana esperan algún tropezón al acecho del liderato, mientras que por abajo el Zaragoza y el Santa Teresa podrían certificar su descenso la próxima semana. No dependen de sí mismos, sino de un nuevo pinchazo del Albacete, que perdió ayer por 0-3 ante un Sporting Huelva que dio un paso decisivo para su salvación. Seis puntos en las dos últimas jornadas que parecen valerles a las onubenses para sellar su salvación en la Liga Iberdrola.

En la pelea por el título nada cambió, sólo que se tachó una fecha más en el calendario, y eso para el Atlético puede ser mucho. El liderato pasaba por la capital andaluza, donde el cuadro colchonero tiró de oficio para sacar el triunfo ante el Sevilla (1-2) y el Barcelona hizo lo propio frente al Betis (0-2). Ambos cumplieron haciendo lo justo. En realidad no necesitaban más y el mano a mano sigue. Se da la circunstancia de que el conjunto catalán agarra el rival que deja el Atlético, por lo que cualquiera de sus próximos adversarios puede decidir el campeonato: Espanyol, Rayo y Levante, tres conjuntos de pedigrí que deben medirse con ambos en partidos en los que el título de liguero estará en juego.

Por abajo la cosa parece estar algo más clara, sobre todo tras el importante triunfo del Sporting Huelva ante un Albacete que no acaba de respirar tranquilo. Patricia Ojeda abrió el marcador en la primera parte y las blanquiazules controlaron bien el encuentro, para aprovechar un contragolpe en la recta final para sellar la victoria con el tanto de Joy Bokiri. Bárbara Santibáñez firmó la goleada de las onubenses ya en el tiempo de prolongación.

Con cuatro jornadas por delante todos los equipos sacan ya la calculadora. El Sporting Huelva, como el Sevilla, cuenta con ocho puntos más que el Zaragoza, que marca el descenso, por lo que el próximo fin de semana podrían sellar matemáticamente la permanencia. El cuadro maño, por contra, se agarra a la esperanza tras batir a la Real por 2-0. Ahora visita al colista Santa Teresa, prácticamente desahuciado, y necesita ganar para seguir con vida. Todo lo que no sea sumar los tres puntos lo condenará.

Y si por arriba no hay nada decidido y por abajo tampoco, todavía está abierta también la lucha por meterse en la Copa de la Reina. El Madrid CFF marca la línea, pero su dinámica negativa de tres derrotas seguidas no es la mejor. Sin embargo, la Real Sociedad no aprovechó ese tropiezo para asaltar la octava plaza, viendo cortada su racha de nueve partidos sin perder.