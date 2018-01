El honor de correr con Fiz

Manuel Garnica volverá mañana a Sevilla, una ciudad especial en su trayectoria, para disputar la Media Maratón de la ciudad hispalense. Y lo hará de una manera muy particular, corriendo con Martín Fiz como guía, gracias a la iniciativa que EDP -el principal patrocinador de la prueba sevillana- ha llevado a cabo en colaboración con la ONCE a través de la plataforma compartetuenergia.com. Este portal web pone en contacto a corredores invidentes con guías para disputar pruebas como la que mañana recorrerá las calles de Sevilla y Garnica tendrá la suerte de ser acompañado por uno de sus referentes en el mundo del atletismo, además del honor de servir como ejemplo para dar luz a esta iniciativa. "El objetivo principal es dar publicidad a esta plataforma y que las personas con problemas de visión se den cuenta de que pueden hacer deporte con normalidad y participar en este tipo de pruebas", asegura el atleta cordobés.

"Me hizo mucha ilusión cuando me comentaron la posibilidad de correr esta Media Maratón con Martín Fiz. No encontraba guía por imposibilidad de mi compañero habitual y, a través de la plataforma, me buscaron uno", apunta Garnica, que se llevó una grata sorpresa pues el atleta vitoriano "es un referente absoluto; fue campeón de Europa y del Mundo en 1994 y 1995, y con él nos criamos los de mi generación".

A la satisfacción de correr con uno de sus ídolos de infancia, Garnica unirá la emoción de volver a Sevilla, una ciudad especial para el cordobés y de la que guarda muy buenos recuerdos, pues allí consiguió la marca mínima para disputar los Juegos Paralímpicos de Pekín en 2008 y el posterior Mundial en Nueva Zelanda. Manuel Garnica se ha puesto como reto correr la prueba una hora y 14 minutos, un cronómetro en teoría accesible para él, por las buenas características que presenta la Media Maratón de Sevilla y por el hecho de que su mínima -que es también el récord de España de su categoría- está establecida en 1:13:22.

El atleta cordobés cree, por tanto, que "es una marca más o menos asequible, aunque si por algo se complica es porque mi marca mínima la conseguí con mi guía habitual, Paco Castro, y siempre cuando se corre con otro guía hay que tener en cuenta la falta de adaptación". En ese sentido, Garnica asegura que "la compenetración es clave", pues "cuesta un poco adaptarse; lo primero, además, es perder el miedo, porque Paco Castro está acostumbrado a lo que yo necesito y cuando es otro guía, llega un momento en que en carrera puedes llegar a evadirte un poco del mundo, y a veces cuesta estar en el papel de guía". Al margen de eso, el cordobés espera disfrutar de una cita "de las más propicias" del calendario nacional junto a Valencia o Córdoba.

Garnica se encuentra ahora en mitad de un ciclo olímpico, aunque ya tiene en mente los Juegos de Tokio 2020. "Dos años son poco y a la vez un mundo", reconoce, por el hecho de que "tenemos que ir año a año porque la mínima hay que hacerla en 2020, pero la planificación ya va encaminada a ir poco a poco mejorando las marcas y acercándonos a la mínima". En la capital nipona, el cordobés disputaría sus segundos Juegos Paralímpicos, aunque esta temporada tiene aún objetivos ambiciosos como el Europeo adaptado, el Europeo de veteranos y el Mundial de Málaga, pruebas en las que su participación dependerá de la posibilidad de contar con guía para cada cita.

Porque a pesar de su gran palmarés, Garnica no goza de las condiciones económicas óptimas para afrontar sin problemas las mejores pruebas del año. "Yo tengo una pequeña beca porque tuve la desgracia de la descalificación en el Mundial" y al margen de eso "trabajo como fisioterapeuta y, de hecho, tengo dos trabajos, porque tengo un niño y otro en camino". Limitaciones que no minan la moral del cordobés, que mañana se dará un gusto personal corriendo con Martín Fiz, además de servir de impulsor de una loable iniciativa.