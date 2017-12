Nunca un giro fue tan bueno

El Córdoba B encarará en enero la segunda vuelta de la competición en Grupo IV de Segunda División B mejor que nunca, en busca del objetivo de la permanencia. El filial blanquiverde ha alcanzado el ecuador con la mejor puntuación (23 puntos), la mejor clasificación (14º) y la mejor situación de sus cuatro temporadas en la categoría de bronce, pues aunque está igualado con la plaza de play out, como la pasada campaña, tiene dos puntos más. Hay que recordar que en sus dos primeros años en la categoría estaba en puestos de descenso al paso por la jornada 19.

Es cierto que el B se ha mostrado irregular, tanto por los problemas propios de su condición de filial, pero también empujado por las lesiones. En cuanto a lo primero, no cabe duda es de que está aportando ese punto al primer equipo que se le suele pedir, y no sólo para los entrenamientos. En esta primera parte de la campaña ya han tenido minutos con los mayores Mena, Sillero, Soler o Álvaro Aguado, el último en debutar hace unos días ante el Reus. Y esa circunstancia, como no puede ser de otra manera, ha permitido la promoción desde juvenil de futbolistas como Borja Estepa, que también debutó con el primer equipo en Copa, Verdú, Llamas y Andrés Martín, un jugador que ha sido capaz de hacerse con un puesto en el once inicial y que ha resultado además decisivo con sus goles en más de un choque.

Además de aportar jugadores al primer equipo, el filial está cumpliendo en el verde

Además, el filial cordobesista se ha visto mermado por las lesiones, que han tenido en el dique seco, incluso al mismo tiempo, a hombres como Víctor Mena, Sillero, Alberto García, Waldo Rubio, David Moreno, Ebwelle o Arnau, baja para lo que resta de temporada por la rotura del cruzado.

Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para que los cachorros blanquiverdes, incluso con un cambio de técnico en las dos últimas jornadas por la promoción interna de Jorge Romero al primer equipo y la llegada de José María García Cuadrado desde el segundo juvenil, hayan llegado al ecuador liguero en la decimocuarta posición, sumando 23 puntos y alejado en tres del descenso, aunque con los mismos que un San Fernando que ocupa la plaza de play out. Un camino más que correcto para pensar que la permanencia es posible.

Al Córdoba B le costó entrar en la competición, pero después de sumar sólo dos puntos en los cuatro primeros encuentros dio un vuelco a su situación tras conseguir su primer triunfo en su visita a otro filial, Las Palmas Atlético, y sumar ocho de los siguientes 12 en juego. El conjunto cordobesista cuajó excelentes partidos tanto dentro como fuera de El Arcángel, derrotando en el estadio ribereño a equipos potentes como el Murcia, el Melilla o el Villanovense, en el estreno de José María García en el banquillo, y consiguiendo buenos resultados a domicilio, como el empate en su visita a un Écija que marchaba líder, o la contundente victoria ante el hoy farolillo rojo de la tabla, el Lorca (0-6).

Pero casi tan importante como los marcadores y esa promoción interna está el hecho de que el filial esté cumpliendo las pautas marcadas por el cuerpo técnico. Entre otras, juego ofensivo, posesión continua de balón, manejo de los partidos, paciencia para dar el golpe definitivo, no desesperar para intentar conseguir algo positivo o saber estar para aguantar en ciertos momentos resultados favorables. Además, los jóvenes del B han asimilado a la perfección los cambios de sistema, incluso dentro de un mismo partido, alternando el 4-2-3-1, el 4-1-4-1, el 3-5-2 ó el 5-3-2. De momento, José María García le ha dado continuidad al equipo, aunque con el tiempo por delante que ahora tendrá en el parón navideño y a la espera de las decisiones que tome la nueva propiedad, a buen seguro introducirá algunos matices personales.

Por líneas, la portería es propiedad de Marcos Lavín, que sólo se perdió el primer encuentro, en el que debutó el juvenil Llamas. Está cuajando una magnífica temporada, dando seguridad defensiva al equipo, y salvando goles y dando puntos con sus intervenciones.

Por delante,en los laterales se han repartido minutos Éric Ruiz, Alberto García, Mena, Drommel e incluso Arnau, mientras que en la parcela central de la defensa se han hecho fuertes Soler y Rubén García, aunque comenzó jugando Kevin hasta que pasó a la medular.

Precisamente Kevin le ha dado consistencia a la parcela ancha del centro del campo, donde juega escoltando a hombres como Hornero, Jordi Ortega y sobre todo Álvaro Aguado, jugador de una gran calidad técnica y una enorme visión de juego que se ha convertido en la brújula y el motor de un equipo que habitualmente siempre mira al portal contrario. Sobre él suele girar todo el juego del filial, siendo junto a Ortega los únicos que han intervenido en las 19 jornadas.

En los costados ofensivos, el filial ha encontrado igualmente un filón, con jugadores tan importantes como Sebas Moyano, Waldo Rubio o la eclosión de Ebwelle, un jugador diferente con garra, velocidad, desborde y remate. A ellos se ha sumado en el tramo final la aparición de Andrés Martín, que pese a ser aún juvenil, está igualmente destacando con las mismas virtudes que el camerunés.

Y arriba, la lesión de Jesús Sillero abrió las puertas a jugadores como Víctor Díaz, David Moreno y sobre todo Laro Setién, futbolista diferente que une a su calidad técnica trabajo, una magnífica colocación y unos buenos movimientos jugando de espaldas a la portería. De hecho, él y Sebas Moyano han sido los elegidos para actuar en más de una ocasión como falsa referencia ofensiva.

En el aspecto realizador, el B no tiene dependencia de ningún jugador en concreto, pues hasta seis han logrado marcar tres tantos: Laro Setién, Waldo Rubio, David Moreno, Álvaro Aguado, Ebwelle y Andrés Martín. Un paso por detrás están Sillero y Sebas Moyano, mientras que también dos fueron los goles que se anotó el rival en su propia meta.

Con toda una segunda vuelta por delante y con mimbres suficientes, el Córdoba B tiene aún un amplio margen de mejora, por lo que no debería pasar ningún tipo de apuro para salvar con desahogo su plaza en la categoría de bronce.