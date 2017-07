"La gimnasia es un deporte muy sacrificado pero muy bonito"

Alegre, simpática y cercana a las más pequeñas. Lourdes Mohedano no pierde su esencia y atiende a el Día poco antes de la exhibición del Club Liceo del pasado miércoles en Vista Alegre. En un año más tranquilo, que lo aprovecha para descansar y estar con la familia y amigos, es la hora de estudiar (Interpretación) y también impartir varias masterclass.

-¿Cómo recuerda la medalla de plata obtenida en los Juegos de Río ahora que está muy cerca de cumplirse un año?

-Con mucha emoción. La verdad es que al principio cuando conseguimos la única medalla que nos faltaba en el medallero estás muy feliz, tienes lágrimas de emoción pero no eres consciente de lo que has conseguido. Te das cuenta con el paso del tiempo y te vas dando cuenta de que lo que has conseguido es algo muy grande.

-¿Sentiste el apoyo de tu gente y tu ciudad en los Juegos?

-En Río me acompañó mi familia, mis entrenadoras y la verdad es que estuve muy bien rodeada. Luego al llegar aquí tuve un recibimiento, me hicieron un reconocimiento en Córdoba, en mi tierra, en mi ciudad y en mi pueblo también otro. Me siento muy feliz y me hace mucha ilusión que me hagan esto porque es buena señal, eso quiere decir que me quieren y me han apoyado en todo este tiempo.

-¿Se sintió reconocida con los actos en Córdoba y en Peñarroya-Pueblonuevo?

-Fueron unos reconocimientos muy bonitos que me hicieron mucha ilusión, sobre todo de las personas que me han acompañado desde un primer momento. Además, se nota que mi ciudad y mi pueblo me quieren.

-¿Qué hace ahora Lourdes Mohedano?

-Actualmente sigo entrenando, obviamente no al mismo ritmo ni a la misma intensidad. También tengo que impartir masterclass, que julio lo tengo completito y tengo que ir a varias ciudades. Ahora se da más prioridad a los estudios, a los eventos, a los compromisos y a los actos publicitarios, ya que antes no podíamos por estar solamente entrenando y estudiando. Ahora estamos más tranquilas en ese aspecto. También nos tenemos que recuperar de las lesiones porque han sido unos años bastantes duros, donde a varias del equipo han tenido que operar. Es un año de descanso a nivel de competición pero estamos liadas con las masterclass y otras cosas.

-¿Se encuentra recuperada físicamente?

-Recuperada del todo, no. Son muchos los años dedicada a este deporte y el cuerpo está muy machacado y por eso mismo viene muy bien este descanso largo, que nos hace falta.

-¿Cómo ve el cambio que se ha realizado en la selección nacional durante este año?

-Son compañeras que la hemos tenido entrenando en el tapiz de al lado mientras nosotros preparábamos los Juegos. Estaban entrenando estos ejercicios de ahora, las conocemos muy bien y las apoyamos. Cualquier cosa que necesiten, nosotras estamos ahí para cualquier cosa y el Mundial lo tienen a finales de agosto y principios de septiembre y esperemos que les vaya muy bien.

-¿Puede haber algún cambio más en la selección en el futuro?

-Ahora mismo no lo pensamos. El objetivo es a corto plazo. Este año es para dedicarlo a descansar porque el cuerpo y la mente lo necesitan, y lo aprovecharemos también para hacer otras cosas.

-Es un año más tranquilo y se le puede ver más por su ciudad, ¿es todo más diferente?

-Se está muy a gusto porque aquí tengo mi vida prácticamente, tengo a mi familia y mis amigos y siempre es un gusto venir aquí y encontrarme con ellos.

-Una vez más se le puede ver al lado del Club Liceo Córdoba.

-Es mi club, empece allí y hasta ahora sigo. Siempre he encontrado mucho apoyo por su parte y yo también las apoyo y las sigo, igual que ellas a mí.

-¿Qué le dicen las niñas cuando la ven?

-Me hace mucha ilusión ver a las niñas con los ojos tan abiertos, con esa sonrisa, con ganas de darme abrazos y besos y es una alegría que te miren con esa cara que pareces de otro planeta.

-¿Le hace gracia qué la vean así?

-Si me hace mucha gracia pero las puedo entender. Al principio están tímidas y están cortadas pero como me gustan tanto los niños... si que es verdad que no soy distante y les doy cariño para que estén más tranquilas.

-¿Qué mensaje le da a las niñas que quieren ser como usted?

-La gimnasia es un deporte muy sacrificado, son muchas horas de entrenamiento pero es muy bonito y cuando tienes tu recompensa es mucho mayor la satisfacción y las cosas buenas que las malas que hayas tenido entrenando. Sobre todo que trabajen mucho y con mucha ilusión para obtener los resultados que ellas quieren y conseguir que se marquen.

-¿Necesita mucho apoyo para superar los malos días?

-Por supuesto. De todas formas, todos los días no pueden ser buenos. Hay días buenos y malos como en todos lados. Con la ayuda de la familia y la gente más cercana te pueden hacer bueno ese día que era malo.

-Parece claro que siempre estará ligada a la gimnasia.

-Si. De momento sigo vinculada. Es un deporte que me gusta mucho, que llevo practicando desde pequeña, toda mi vida. Es un deporte que apasiona y de momento voy a seguir vinculada.

-¿Y el futuro hacia dónde va encaminado?

-Ahora mismo no sé si seguiré vinculada, creo que sí porque es algo que es para toda la vida. Ese es el sentimiento que tengo pero ahora quiero empezar a estudiar interpretación y en unos años ya se verá lo que pasa.

-¿Siempre le gustó la interpretación?

-Si. Siempre me ha gustado. La gimnasia tiene una parte de interpretación que es la que más me gusta, ya que a través del cuerpo y la mirada expresas la música, los sentimientos y esa es la parte que más me gusta. Además, también me gustan las cámaras por las experiencias que hemos tenido con los anuncios que hemos hecho.

-En un año más tranquilo como éste, ¿todo se compagina mejor?

-Claro. Ahora le damos más prioridad a otro tipo de cosas como los estudios y los viajes para las masterclass y ahora vamos a tener más tiempo para ese tipo de cosas.