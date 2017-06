"Para ganar un Nacional absoluto tendría que ser un fuera de serie"

El ciclista paralímpico Alfonso Cabello, plusmarquista mundial del kilómetro contrarreloj en pista en la categoría MC5 de discapacitados, dijo hoy que para ganar el Nacional absoluto "tendría que ser un fuera de serie intratable".

Cabello, quien ha anunciado que correrá el Campeonato de España como "algo puntual", manifestó a EFE que irá "con una merma con respecto al resto de competidores" por una discapacidad en su brazo izquierdo; y avanzó que su objetivo es ganar en 2018 su cuarto Mundial paralímpico.

Tras no poder ir este año al Mundial por una lesión y no haber ya competiciones de relevancia internacional para discapacitados, Cabello dijo que ha apostado por el Nacional porque su marca es "competitiva" y añadió que "hay pocos que pudieran ser finalistas en cualquier otro deporte como natación o atletismo a nivel absoluto".

El ciclista de La Rambla recordó que su plusmarca mundial de 1:01:683 la logró en altura, en México 2014, y que sus tiempos a nivel del mar, donde se celebrará el Campeonato de España absoluto en agosto, rondan el minuto y cuatro segundos, lo que le supone estar por debajo de algunos ciclistas.

Cabello señaló que "estar entre los cinco primeros ya sería un hito más que remarcable", y que ese resultado sería "más complicado que la medalla de Río".

"Ganar no lo voy a hacer, pero a los 23 años no me pongo techo, eso lo pone el cronómetro", afirmó Cabello, quien agregó que "en los parámetros de rendimiento actuales es viable correr para hacer un papel digno" y, así, "situar al deportista paralímpico en un alto nivel".