Los favoritos dan primero

La Liga Júnior encara la recta final del campeonato. Tras la fase regular, los ocho primeros clasificados arrancaron este pasado fin de semana la disputa de los cuartos de final. En esta eliminatoria, que será al mejor de tres partidos, los favoritos no fallaron y dieron con fuerza de inicio.

El Bball, campeón de la fase regular, lo que le valió el primer billete para el Andaluz, no tuvo problemas para derrotar en el Menéndez Pidal al Pozoblanco (93-25). El segundo clasificado, El Carmen A, también se anotó el primer punto ante el Cabra, al que venció por 71-39. El Cordobasket, tercero, se impuso con claridad a El Carmen B (82-42), mientras que el cuarto, el Maristas, no falló ante el quinto, el Peñarroya (64-41). Con pleno de victorias locales en el primer compromiso, los favoritos tienen la oportunidad este fin de semana de sellar su pase a la final four.

El Bball, El Carmen y el Maristas podrían cerrar su pase el sábado, si ganan el segundo duelo a domicilio, mientras que el Cordobasket jugará el domingo ante El Carmen B. Si fuese necesario un tercer encuentro, éste se celebrará el domingo, excepto la serie que mide al Cordobasket con El Carmen B, que se disputaría el próximo martes en el Colegio Almedina. De momento los favoritos no han fallado y han mostrado la fortaleza que demostraron durante la fase regular.