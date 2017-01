"Nos falta rematar un poco en casa"

Luis Carrión, técnico del Córdoba, fue categórico en la sala de prensa de El Arcángel cuando se le preguntó por el merecedor de la victoria en el choque de ayer disputado en El Arcángel. "En cuanto a posesión en la primera parte no es justo y en cuanto a ocasiones en la segunda, tampoco", aseguró el preparador catalán cuando se le preguntó si el resultado era justo. El técnico cordobesista aseguró que "hemos tenido las ocasiones más claras del partido", aunque reconoció que "ellos en la segunda parte nos han dominado, pero sin encontrar eso hemos tenido las ocasiones más claras".

Carrión lamentó que su equipo no acertara a abrir el marcador, "porque al final si metes un gol el rival se abre y tienes más espacios. Ellos tienen gente que van muy arriba y habríamos tenido situaciones de más si hacemos el primer gol". De ahí que el preparador blanquiverde indicara que "hay que mejorar eso porque hoy hemos estado desacertados".

El técnico del Córdoba aseguró que "trabajamos igual cuando jugamos en casa que fuera, fuera hemos hecho partidos buenos y aquí nos cuesta algo más". Pese a todo, el catalán aseguró que "no tiene que pesar jugar en casa porque la gente está apoyando siempre" y apeló a "mejorar cosas del juego, independientemente de jugar fuera o en casa".

No quiso ampararse Carrión en el cansancio por el choque copero en Alcorcón: "Veníamos de un partido de Copa pero no creo que eso haya influido demasiado". El catalán apuntó a aspectos tácticos la pérdida de control de juego que su equipo sufrió en el segundo acto: "Creo que hemos golpeado más en largo y eso nos hacía estar lejos de las segunda jugadas. Había que arriesgar un poco más y al final da la sensación de que nos ha costado tener el balón en la segunda parte". De ahí que el técnico asegurara que "no me voy satisfecho, aunque hemos hecho una buena primera parte".

El preparador cordobesista reivindicó que "hemos hecho buenos partidos, hemos ganado en Oviedo, en Reus, dos partidos al Málaga y hemos empatado con un equipo bueno como el Rayo", aunque reconoció que "nos falta rematar un poco en casa", al margen de que se mostró convencido de que "la plantilla está preparada para competir", cuando se le preguntó por los posibles refuerzos que pudieran llegar en el mercado de invierno que ya está abierto y que permanecerá así hasta el próximo día 31.

De cara al próximo choque oficial de la temporada, el de vuelta de la ronda de octavos de final de la Copa del Rey del próximo miércoles ante el Alcorcón (El Arcángel, 19:00), Carrión afirmó que tendrá que "valorar cómo está cada uno, pero no hay jugadores de Copa y de Liga; sacaremos un equipo competitivo, después de ver la carga que llevan algunos jugadores".