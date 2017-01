"No es nada fácil pero queremos pasar de ronda"

Con un discurso ambicioso, Luis Carrión compareció ayer ante los medios antes del duelo que hoy medirá al CCF con el Alcorcón en Santo Domingo. "Es una eliminatoria igualada. El final del partido marca el segundo y el Alcorcón es un equipo al que es difícil hacerle gol", comentó el técnico catalán. Además, agregó que no será "nada fácil y el porcentaje de pasar no lo sé, pero lo que sí sabemos es que queremos avanzar de ronda y para eso hay que dar el 100 por 100 mañana -por hoy-".

Cuestionado por el regreso al trabajo del equipo, el entrenador blanquiverde apuntó que "han llegado perfectos, todos bajos de peso, con ganas de trabajar y con ilusión de hacer un buen partido para en la vuelta poder rematarlo".

Preguntado por el rival, Carrión señalo que el Alcorcón es "un equipo intenso y con buena presión arriba, como casi todos los equipos de Julio Velázquez". También quitó hierro al hecho de que el CCF podría jugar hasta ocho encuentros durante este mes si logra eliminar al equipo alfarero. "Hoy en día un jugador profesional está preparado para jugar en domingo y entre semana. No tiene nada que ver. La Copa es muy válida para que los futbolistas tengan minutos", señaló el barcelonés. Sobre el estilo que realiza su equipo, más vistoso y con mayor trato de balón, el preparador cordobesista bromeó e indicó que "yo quiero un equipo que gane, eso es lo principal". "Quiero lo que me gustaba cuando veía fútbol en la grada y lo que se ha visto contra el Málaga y en la mayoría de partidos siempre que se ha podido. A través del balón siempre es mucho más divertido, ser un equipo más ofensivo que defensivo. Aunque eso no vale si luego no se gana", reconoció el técnico catalán.

También habló Carrión sobre el mercado invernal: "Estoy totalmente abierto a que jugadores que igualen o mejoren lo que hay puedan venir, lo que no voy a querer es que venga un jugador por venir". No obstante, recalcó que "Emilio hace un gran trabajo". Incluso valoró la posible llegada de refuerzos: "David Costas es un buen futbolista y Naranjo, por supuesto", pero volvió a reiterar que le gusta "mucho" su plantilla y "entonces es difícil mejorarla, además hay jugadores en el B que están demostrando que pueden competir". Por otro lado, Carrión entiende "todo lo que se diga" sobre la necesidad de reforzar al equipo, pero "seguramente el que más conoce al equipo puedo ser yo, porque entreno con ellos todos los días". "Que se diga que no se quiere que venga nadie o que si éste (por él) es una marioneta, a mí me molesta mucho", aclaró el barcelonés. "Lo que voy a intentar es que el equipo sea lo más competitivo posible, porque es un bien para todo el mundo. Si no viene nadie, la responsabilidad seguramente sea mía, que para eso ocupo un cargo", señaló Carrión. También aclaró que no tiene intención "de que salga nadie. Otra cosa es que haya algún jugador que no tenga el compromiso que quiero, que es alto porque éste no es un club de paso, o se den otras circunstancias".