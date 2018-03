A la espera de resurgir

No puntuó el Espeleño ante el Algeciras, un equipo que a pesar de acabar el duelo con nueve jugadores, con diez lo hizo el cuadro local, mostró su veteranía y los motivos que le tienen en la zona de privilegio. El conjunto local lo intentó, pero fue incapaz de batir al meta Romero, que incluso detuvo un penalti cometido por Salas sobre Diego, que se encargó de lanzar el propio Diego, y que costó la expulsión al central cordobés.

No perdonó el conjunto visitante. Un rápido contragolpe de Moussa fue frenado en falta dentro del área por Ángel. Una jugada que acabó con la expulsión del zaguero local y el lanzamiento de penalti de Berlanga, que mandó a la red. Hasta el descanso, el Algeciras replegó líneas sabiendo jugar a favor de marcador y confiando en su rápido contragolpe, casi siempre protagonizados por Moussa. Pese a ello, Diego y Óscar gozaron de sendas ocasiones.

El Algeciras, nada más comenzar el segundo acto, sufrió su segunda expulsión al ver su segunda amarilla Ernesto. Esto hizo que el Algeciras replegara aún más líneas, pero los intentos locales de dar amplitud y profundidad a su juego no fructificaron. Por contra, en un contragolpe visitante, Moussa mandó un libre indirecto a la red. Quiero y no puedo hasta el final del Espeleño, con dos ocasiones de Adriano que no acertó.