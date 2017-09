La primera victoria en El Arcángel se le sigue resistiendo al Córdoba B. Los blanquiverdes, que hicieron lo más difícil tras remontar un marcador adverso, dejaron escapar los tres puntos ante un correoso Jumilla, que igualó por medio de Chaco en la recta final del choque. Tras tres partidos en casa, los cordobesistas sólo han sumado dos puntos de nueve posibles, lo que hace que no puedan escapar de la zona baja de la clasificación.

Hubo cambios en el once inicial, pese a ganar la jornada anterior a Las Palmas Atlético. Jorge Romero apostó por Laro Setién y Marcos Drommel, que entraron por Hornero y Mena, sobrecargado tras jugar el pasado miércoles con el primer equipo el duelo de Copa del Rey ante el Tenerife. Tampoco estuvo de inicio Sillero, que no estuvo en Las Palmas y ayer esperó su oportunidad desde el banco. Sin un delantero puro -Víctor Díaz no estaba citado-, el técnico cordobés buscó la movilidad de sus hombres más ofensivos, aunque fue Sebas Moyano el que jugó de falso nueve. Al de Villanueva del Duque, que formó parte de la convocatoria del primer equipo para la cita en Granada, no se le vio cómodo en la posición más adelantada. Setién, Waldo y David Moreno eran las otras piezas de un ataque que estaba peleado con el gol en casa, donde aún no habían marcado tras las dos primeras citas.

Los de Jorge Romero suman dos puntos de nueve posibles tras las tres citas en casa

Enfrente estaba un Jumilla peleón y que aún no estrenó su casillero de victorias, además de que no había marcado lejos de su feudo en sus primeros compromisos. Ambos equipos rompieron la batalla de los goles pero ninguno logró sumar los tres puntos, reto que se resiste a los cordobesistas en casa y a los jumillanos desde que arrancó el campeonato. Eso sí, los dos equipos gozaron de ocasiones suficientes para que la balanza se decantase para un lado u otro, aunque el filial, que hizo lo más complicado al remontar el partido, se quedó con una escasa recompensa tras un desajuste defensivo final que hizo que el equipo de Ángel Cuéllar empatase la contienda.

El Jumilla, en el que milita el cordobés Manu Miquel, que ayer volvió a jugar en el campo en el que debutó en la 2012-13 con el primer equipo cordobesista, fue el primero que probó fortuna. Un centro de Andrés Sánchez, cuando sólo se llevaban cuatro minutos de juego, lo cabeceó sorprendentemente fuera Catalá, que estaba libre de marca y a escasos metros de la meta local.

Tras el aviso visitante, los de Jorge Romero, que no estuvieron nada cómodos en esta primera mitad, lo intentaron con un disparo de Waldo Rubio que salió por encima del larguero, y otro de Laro Setién que atajó Mandaluniz. Sin embargo, los blanquiverdes no conseguían hacerse con el control del partido, motivado en parte por el buen hacer del equipo murciano, que buscó la portería de Lavín e incordió a Ortega y Aguado, los jugadores que son el motor del equipo cordobesista. Fran Moreno lo probó con un lanzamiento de falta que sacó el meta cuando se estaba llegando a los últimos cinco minutos del primer acto. Ahí los blanquiverdes atrincheraron un poco más a los jumillanos pero Waldo Rubio, en una doble ocasión, fue incapaz de meter el balón al fondo de la red.

Tras el paso por los vestuarios, el Córdoba B salió dormido ante un Jumilla más incisivo. Lavín sacó un disparo de Neftalí y otro posterior a su rechace de Andrés Fernández. Fue un aviso a navegantes. En la siguiente acción, Fran Moreno puso a los de Ángel Cuéllar por delante en el marcador. Sin embargo, el 0-1 dio alas al filial, que empezó a mover más el balón ante un Jumilla que dio un paso atrás. Sólo siete minutos después, David Moreno, tras un buen pase de Laro Setién, puso las tablas en el marcador.

Romero movió el banquillo y metió a Sillero por un apagado Sebas. La jugada no le pudo salir mejor. A los cuatro minutos de entrar en el verde, el sevillano mandó al fondo de la red un medido pase de David Moreno. El gol sentó como un jarro de agua fría al Jumilla, que se quedó tocado. Sin embargo, los blanquiverdes, que tuvieron más control del balón, no pudieron poner la puntilla. Sillero no pudo rematar un centro de Waldo, que poco después lanzó por encima del larguero tras un buen pase de Álvaro Aguado.

En la recta final del encuentro, el Jumilla volvió a aparecer por el área de Lavín. Manolo lo probó con un disparo que salió fuera por poco y, acto seguido, se encontró con Lavín. Parecía que el filial tenía controlada la situación, pero no fue así. Un buen pase de Campoy lo aprovechó Chaco, ante la permisividad defensiva local, para poner el 2-2 en el marcador.

Un duro golpe a la moral de un Córdoba B que buscó el tercero para tener la mejor recompensa posible pero no hubo milagro final. Un centro de Ebwelle que sacó Neftalí fue lo más peligroso de los últimos minutos. El partido acabó y de nuevo dos puntos volaron de El Arcángel. Tres jornadas y sólo dos empates han logrado los de Jorge Romero, que deben cerrar esta sangría lo antes posible.