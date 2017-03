Los errores se pagan muy caro

El Córdoba B fue víctima de sus errores y cedió la primera derrota de la era Jorge Romero ante un Murcia que sentenció el partido en apenas dos minutos, ya en la segunda parte. Los blanquiverdes rompen así una racha de tres jornadas consecutivas sin perder y se colocan decimoquintos, a dos puntos de la zona de play out y también del descenso.

Con bajas de peso en el once inicial, al no poder contar con Javi Galán, Esteve y Mena, el filial apostó por un 3-4-3 de inicio frente a un conjunto pimentonero que sigue peleando por meterse en los puestos de privilegio, de los que se queda a tres puntos tras el triunfo de ayer.

Brian Triviño, antes de marcar el Murcia, tuvo el 0-1 en sus botas pero su disparo salió alto

Con una buena presión de balón, los cordobesistas sorprendieron en el comienzo del encuentro al equipo murciano. De hecho, estuvo muy cerca el cuadro de Jorge Romero de adelantarse en el marcador. Sólo se llevaban cinco minutos de juego cuando el B dio el primer susto. Un medido pase de Quiles a la espalda de una débil zaga local lo cazó Moha Traoré para ceder hacia el punto de penalti donde estaba completamente sólo Brian. Sin embargo, el delantero balear se escurrió y no atinó a rematar ante la portería de Simón.

Aunque el Murcia buscaba tener el control del duelo, la buena colocación de los cordobesistas metió en aprietos a los de Vicente Mir, que volvieron a sufrir en una contra visitante. Pablo Vázquez cogió el balón en su área y se lanzó hacia la portería rival, a la que llegó agotado para definir con un tiro flojo que salió fuera por poco. A partir de ahí, el Murcia templó los nervios y empezó a tener más el balón, aunque no llegó con peligro al área de Valera hasta pasada la media hora de juego. Antes sólo un remate de Guardiola a pase de Rayco inquietó a los blanquiverdes.

En el tramo final de la primera mitad, el Córdoba B se vio más agobiado, al no hilvanar más de tres pases seguidos. Los murcianos dieron un paso hacia adelante y estuvieron muy cerca de adelantarse en el marcador. El primero que lo intentó fue Sergi Guardiola, pero su disparo lo atajó en dos tiempos Valera. Acto seguido, Curto, tras un pase de Diego Benito, probó fortuna con un lanzamiento que salió fuera por poco. Era el mejor momento de un cuadro local que encerró a los de Jorge Romero, de nuevo en la grada por cuarta jornada. Incluso el central Josema se atrevió con un tiro desde fuera del área, pero se topó con Valera. La última oportunidad de esta primera mitad fue para Víctor Curto. El ex del Linares, de chilena, no atinó a batir a un seguro hasta ese momento meta blanquiverde.

Tras el paso por los vestuarios, el Murcia ya no dio opción al conjunto blanquiverde, que aguantaba bien el tipo atrás y lo intentaba a la contra. En una de ellas, quizás la última, el Córdoba B tuvo el 0-1. Quiles volvió a meter un buen pase a la espalda de la zaga local que cogió Moha Traoré y cedió hacia el punto de penalti donde estaba sólo de nuevo Brian Triviño. Al contrario de la acción de la primera parte, el delantero balear, libre de marca y con tiempo para pensar por dónde batir a Simón, lanzó incomprensiblemente fuera. Acto seguido, el Murcia no perdonó. Valera cometió penalti sobre Sergi Guardiola y éste se encargó de batir el portero cordobés. Pero no quedó todo ahí. El tanto pimentonero sentó como un jarro de agua fría a los blanquiverdes. Sólo dos minutos después, un fallo en la salida desde atrás del balón del B lo aprovechó Víctor Curto, que le robó la cartera a Valera para marcar a puerta vacía y sentenciar el encuentro.

Con el 2-0, los de Vicente Mir dieron un paso atrás y cedieron el esférico a los cordobesistas. Vera, que entró por un errático Brian, y el juvenil Kevin, que suplió al tocado Soler, fueron los cambios de Romero, que metió a González en el lateral zurdo. Con más huecos atrás, el Murcia estuvo cerca de marcar el tercero, pero Curto se topó con Valera. Poco después, Rayco se fue de su par y su disparo salió fuera por poco.

En los minutos finales, el filial buscó el tanto del honor, aunque no inquietó mucho a Simón. Sólo un tiro de David Moreno y otro de Vera, ya en el tiempo de descuento, metieron en aprietos al portero local. No hubo tiempo para más y los tres puntos se quedaron en la Nueva Condomina. El próximo domingo, nueva final por la permanencia para el Córdoba B en Mancha Real.