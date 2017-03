Un empate en la espesura

Sumar, sumar y sumar. No hay otra cuando se pelea por la permanencia, y más cuando se visita a un rival directo. La acumulación de posesión blanquiverde no bastó por la falta de pegada ante un equipo que nunca supo qué hacer con el balón cuando caía en sus pies, por lo que al final se perdieron 90 minutos romos en ataque que permiten dar un pasito tanto al Córdoba B como al Recreativo. De momento, el filial acumula dos partidos sin conocer la derrota, gana el goal average a un enemigo con el que comparte objetivo y se mantiene una semana más fuera de la zona de descenso por su mejor diferencia general de goles en el triple empate a 31 puntos con el Mancha Real y el Extremadura.

El Córdoba B no tuvo reparos en tocarla, salir desde atrás con calidad o mover el cuero con velocidad ante un Recre que sólo pudo contrarrestar esa propuesta con trabajo y presión. Así, el quiero y no puedo visitante se encontró sin réplica local. Posiblemente la mejor definición del choque la dio Cristóbal Montoro, y no el ministro de Hacienda sino el colegiado. Porque prácticamente todo el centro del campo albiazul terminó el choque con tarjeta amarilla, lo que refleja el esfuerzo que tuvo que hacer para detener a sus rivales, con una marcha más, lo que obligó a la sala de máquinas recreativista a correr demasiado detrás del balón, dejando al final sin aire al Decano cuando tuvo la pelota y le tocó devolver el golpe. Al B le duró el peligro lo que el fuelle a Quiles. Cuando el onubense bajó el ritmo se convirtió el filial en un cómodo oponente al que el Recre no fue capaz de meter mano, pero que difícilmente plantearía apuros reales a Rubén Gálvez.

De salida nada hizo pensar en lo que la mañana deparaba. Salió como un tiro el Recre. Pavón quiso resolver pronto para poner a prueba las costuras de su rival. Le duró un cuarto de hora el plan. Núñez por la banda se mostró incisivo y la agresividad de Iván Aguilar complicaba la salida del esférico a los cordobesistas. Un par de arreones albiazules acobardó a los visitantes, que se vieron superados. El ritmo alto les impedía contrarrestar.

Pero el Córdoba B logró equilibrar el choque al cuarto de hora, en cuanto se hizo con la pelota. Emergió en esa fase del choque Quiles. Con movilidad y mucho peligro se adueñó del partido, pero estuvo demasiado solo en los metros finales. Le faltó compañía a su misma velocidad para hacer daño al Decano.

Con todo, el encuentro ya había cambiado. Los centrocampistas albiazules tuvieron que comenzar a correr detrás de sus oponentes. Concentrado en bloquear la circulación blanquiverde, el Recre se desconectó en gran medida de Iván Aguilar, a quien le tocó hacer la guerra por su cuenta. El malagueño hizo un gran trabajo de presión, pelea y brega, pero cuando el delantero no dispone de una sola ocasión durante gran parte del encuentro está claro que algo no funciona. El único argumento ofensivo válido fue entonces el balón parado, donde la defensa cordobesista demostró su debilidad. Antonio Domínguez rozó el gol olímpico y en varias ocasiones los albiazules lograron rematar con ventaja. Nada más.

Si no le podía discutir la posesión del esférico, al menos que la presión fuese lo más alta posible. Es lo que trató de conseguir el Decano en la segunda mitad. Pavón tardó en refrescar el ataque consciente de estar peleando el partido en el centro, pero el Recre comenzó a robar en campo contrario. Se presentó a falta de 20 minutos para el final con un escenario nuevo. El Córdoba B dio síntomas de cansancio, de carecer ya de gasolina para proseguir su ritmo mientras que los albiazules empezaron a ganar balones. Fue entonces cuando salió a relucir la carencia de fútbol local para terminar de cerrar un empate que el filial ahora tendrá que hacer bueno el próximo domingo ante un Linares que anda en tierra de nadie, pero tampoco puede confiarse en exceso.