"No hemos tenido efectividad"

El técnico del Córdoba, Luis Carrión, se mostró bastante contrariado por el mal partido que realizó su equipo en Montilivi ante el Girona y reconoció en una breve comparecencia de prensa las lagunas defensivas de sus hombres, además del poco acierto que tuvieron en el tramo final del choque, cuando ya con 2-0 en el marcador pudieron haber recortado distancias y meterse en el encuentro de cara a los últimos minutos.

"En la primera parte hemos empezado mal, defendiendo mal los centros laterales como el de la acción del gol que es algo que ellos hacen muy bien. Hemos llegado tarde al centro, hemos defendido mal el remate y luego no hemos sido contundentes", explicó Carrión sobre la jugada en la que Sandaza adelantó a su equipo cuando no se había cumplido aún el segundo minuto de juego. Es por eso que definió como "mala" la primera parte de su equipo, en la que vio a sus hombres "llegando bastante tarde en situaciones defensivas y siendo poco contundentes". Además, el preparador blanquiverde reconoció que "con balón estuvimos un poco espesos cuando ellos nos daban la facilidad de estar tres para tres arriba, pero no lo hemos leído bien".

La tónica continuó siendo la misma en los segundos 45 minutos. "En la segunda parte, en un centro lateral que defendemos mal nos llega otro gol", indicó el técnico catalán, que opinó que sus hombres se repusieron "más o menos bien y hemos tenido ocasiones para meternos en el partido pero no hemos tenido la misma efectividad que han tenido ellos y eso es lo que ha marcado un poco el partido".

En conclusión, Carrión afirmó que había comentado con Machín tras el partido que "al final la efectividad es lo que marca un poco la posición en la clasificación", puesto que a su entender "está muy pareja la Segunda División y si estás acertado ofensiva y defensivamente es todo un poco más fácil". Carrión reconoció que "nosotros no lo hemos estado, sobre todo cuando íbamos ya 2-0 en el marcador, que hemos tenido alguna ocasión y hemos llegado bien". Pese a esa efímera mejoría, el técnico catalán reconoció que "en nuestra portería podríamos haber defendido mejor algunas acciones", en referencia al papel de sus hombres atrás en los dos tantos del cuadro local.