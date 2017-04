Un duro tropiezo en Sevilla

El Espeleño sufrió un duro revés en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Los de Rafa Navarro, que encajaron la segunda derrota consecutiva, no pudieron con un buen Sevilla C que se llevó la victoria con claridad gracias también a tres goles que fueron psicológicos y que terminaron por minar la moral rojilla. Con este revés, los de Espiel se quedan a cinco puntos de la cuarta plaza y caen a la séptima plaza de la tabla, al ser superados por el Ceuta, que sacaron un punto de su visita a El Mirador de Algeciras (0-0).

Tras perder la jornada anterior en casa ante el San Roque de Lepe, el Espeleño quiere reengancharse con un triunfo a la pelea por estar en el play off de ascenso a Segunda B. No lo tenía fácil porque enfrente estaba un Sevilla C que se crece en su feudo. Tras una primera parte equilibrada, los sevillistas se pusieron por delante en el marcador gracias a un tanto de Torralbo a falta de seis minutos para el descanso.

Todo se complicó más tras el receso. Sólo se llevaban 30 segundos de esta segunda mitad cuando el filial sevillista puso el 2-0 gracias a Rubén. En esos minutos de toma y daca, Ito logró acortar distancias pero la alegría duró poco. Acto seguido, Villapalos, tras un córner, anotó el tercer tanto sevillista. A partir de ahí, los hispalenses recuperaron el control de la situación y lograron redondear el tanteador con el cuarto de la tabla, obra de Miguel Martín con un zapatazo desde la frontal. Con esta derrota, los de Espiel intentarán encauzar el camino el próximo fin de semana frente al Gerena en su feudo.