Un duro revés para empezar

La selección española, con el prieguense Carlos Machado en sus filas, no pudo hacer nada ante el poderío de Alemania durante el primer encuentro de la fase de grupos del Campeonato de Europa que se está celebrando en Luxemburgo.

El estreno del combinado nacional no era nada sencillo. Encuadrado en el Grupo A, tocaba dar la sorpresa ante la gran favorita al título, la selección alemana, en la que no jugó Timo Boll, el número uno del ranking continental. No hizo falta porque los alemanes demostraron su superioridad y se impusieron por un claro 3-0.

El primero que entró en liza por parte de España fue Álvaro Robles, que no pudo con Ruwen Filus (1-3). El onubense, que compite en la Bundesliga, arrancó de la mejor manera, al sumar el primer punto del encuentro (11-9). Sin embargo, Filus se repuso y se apuntó los tres siguientes para poner el primer punto en el marcador (8-11, 5-11 y 7-11). Luego fue el turno de Carlos Machado, que tuvo que lidiar con Dimitrij Ovtcharov, número dos del ranking continental, que se llevó una victoria muy clara por 0-3 (3-11, 3-11y 4-11). Por último, Jesús Cantero cedió ante Patrick Franziska (5-11, 9-11 y 5-11). Hoy será el turno de poner el punto y final a esta fase de grupos, en la que España tendrá que enfrentarse a Bielorrusia (10:00), que está liderada por Pavel Planotov, y a Croacia (19:00), que ganó el primer envite a los bielorrusos (3-1) y entre sus jugadores destaca la presencia de Andrej Gacina y Tomislav Kolarek.