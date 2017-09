Un duro revés en Ceuta

No pudo obtener nada positivo el Ciudad de Lucena en su visita al Ceuta. El conjunto aracelitano dominó por fases el encuentro y disfrutó de alguna clara ocasión de gol que no supo materializar. Por contra, el equipo caballa sí se mostró certero y con un alto porcentaje de acierto en el portal contrario, al materializar prácticamente las ocasiones que disfrutó. Además, aprovechó el contragolpe, sobre todo en el segundo periodo, para sentenciar a un Ciudad de Lucena que estaba volcado arriba para meterse en el partido.

El duelo arrancó con una gran igualdad y una lucha importante en el centro del campo. Los dos equipos quisieron ver venir a su oponente antes de maniobrar en ataque. De esta forma, fue el conjunto local el que primero quiso romper las hostilidades, pero el equipo de Diego Caro circulaba con fluidez el esférico y comenzó a acercarse con más peligro al portal defendido por Pablo. Los locales, sin embargo, prácticamente en su primer acercamiento peligroso, sacaron provecho en el marcador en un rápido contragolpe. Sufian, tras hacer una pared con Reina, superó la salida del meta Jorge Sánchez. Tras el 1-0, apretó el conjunto caballa y justo antes del descanso Dani Gallardo cabeceó a la red un medido centro de Reina. Con el 2-0, aún tuvo tiempo el Ciudad de Lucena de acortar diferencias, pero un lanzamiento de falta de Diego García no superó la barrera.

Tras la reanudación, dio un paso adelante el conjunto aracelitano, que dispuso de la posesión de balón. Su primera ocasión de peligro no llegó hasta el filo de la hora de juego en un remate de David Carmona que se perdió por muy poco. De inmediato, Diego García lanzó ajustado a la madera. No perdonó el Ceuta instantes después, al aprovechar Borja Romero un balón suelto en el área para dejar prácticamente sentenciado el duelo. Con el 3-0, el Ciudad de Lucena no se entregó, pero en otro rápido contragolpe, ya en el descuento, Segura cabeceó a la red un centro de Chakir y cerró así una clara goleada.