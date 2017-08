Un duro reto para comenzar

Llega la hora de la verdad para un rejuvenecido Córdoba B que tiene un hueso duro de roer en el estreno liguero. Enfrente está un Extremadura que ha hecho un equipo para pelear por la zona alta de la clasificación, aunque aún tiene que engrasar la maquinaria mucho. Quizás ése es el mejor aspecto para el filial blanquiverde, que aún no pilla muy rodado al cuadro azulgrana, que demostró parte de su potencial ante el primer equipo cordobesista el pasado sábado (1-3). Lo que está claro es que los de Jorge Romero deben andarse con ojo y no descuidarse en defensa, zona en la que han sufrido más durante esta pretemporada. Aunque los blanquiverdes no han perdido ningún encuentro, han visto como sus rivales han perforado su portería con facilidad. De hecho, no ha sido capaz de dejar nunca la portería a cero durante sus siete amistosos disputados.

Tras lavar la imagen del equipo que salvó con nota al final el curso pasado, ahora es el turno de ver en acción a los nuevos fichajes. De momento no estarán todos en el Francisco de la Hera, ya que Marcos Lavín estará con el primer equipo, mientras que Julio Algar no entró en la convocatoria. El resto de incorporaciones, Alberto González, Eric Ruiz, Drommel, Álvaro Aguado, Laro Setién, Waldo Rubio y Sillero sí estarán en la primera cita liguera del filial cordobesista. De hecho, del ejercicio pasado sólo quedan Jordi Ortega, Soler, Mena, Sebas Moyano y David Moreno.

Uno de los que se marcharon de la entidad blanquiverde -salió en calidad de cedido- es Marc Vito, que hoy se reencontrará con sus antiguos compañeros en el verde del Francisco de la Hera. Además, en el equipo que dirige Agustín Izquierdo -destituyeron en pretemporada a Juan Sabas- están los excordobesistas Airam Cabrera y Javi Pérez. El preparador azulgrana ha citado a todos sus jugadores para la cita de hoy ante un Córdoba B que quiere dar la primera campanada de la temporada. No lo tendrá fácil pero el cuadro cordobesista fue capaz el ejercicio pasado, con Romero ya en el banquillo, de ser un equipo incómodo y que trata bien el balón.