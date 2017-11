Otro duelo importante y con sabor a despedida para el Ars

El Ars de Palma del Río no gana para contratiempos. El conjunto palmeño despidió hacer un par de semanas a Manu López, que después de 13 años decidió retirarse, y esta tarde tendrá que hacer lo propio con Samu Gómez. El pivote se marcha al Teucro para jugar en la Asobal y dirá adiós tras el duelo de esta tarde frente al Bordils (El Pandero, 18:00).

El cuadro catalán es uno de los clásicos de la categoría y este año se ha convertido en un rival directo para un Ars que necesita sumar con regularidad en su pista para huir de la zona baja de la clasificación. En esa zona es precisamente donde se encuentra un Bordils que sólo suma un triunfo y un empate tras nueve jornadas, aunque eso no hace que Víctor Montesinos -el técnico del Ars- se confíe. Todo lo contrario porque quizás el cuadro catalán no está recibiendo el premio que merece en cuanto a puntos se refiere, ya que sus derrotas no están llegando ni mucho menos por marcadores abultados. Eso sí, la fortaleza de El Pandero, donde el Ars aún no ha perdido ni un solo partido, debe hacerse notar en un partido que se prevé igualado.

Montesinos tiene a su disposición a todos sus jugadores, con la excepción de Requena, que ya ha dejado atrás su lesión pero que todavía necesita coger ritmo de entrenamientos.