Un duelo casi definitivo

El Córdoba B tiene cuatro jornadas por delante para enmendar la situación en la que se encuentra, pues está situado en la zona de descenso, a cinco puntos del play out que ocupa Las Palmas Atlético, y a los mismos de una salvación que marca el Badajoz. La primera escala lleva a los blanquiverdes hasta Melilla para medirse a un rival que pelea por el play off; luego deberán medirse al UCAM Murcia, el Villanovense y el Mérida.

El reto no le va a resultar fácil ni mucho menos a los de José María García, aunque no quieren quedarse en el intento y desde el propio club se van a poner todos los medios posibles. De hecho, el técnico podrá disponer en el Álvarez Claro de Bambock y Quiles, dos refuerzos de lujo ante un rival que aspira a dar caza al Extremadura, que cierra las plazas de fase de ascenso. El Melilla tiene tres puntos menos y, por si fuera poco, también cuenta con el goal average perdido, por lo que un empate con el cuadro extremeño a final de temporada le perjudica. Eso reduce su margen de error y confiere más importancia aún al duelo con el Córdoba B, dado que posteriormente debe medirse entre otros al líder, el Marbella.

Y si para el Melilla es una final, también los es para el filial blanquiverde que, en caso de perder, quedaría descolgado casi sin remedio, con sólo tres partidos por delante. Pero esto es algo en lo que no quiere pensar el técnico, José María García, a pesar del escaso margen de error que tienen. El preparador se agarra a que "aún quedan 12 puntos en juego". Lo que sí volvió a lamentar en la previa fue la mala suerte que tuvieron en el último duelo ante El Ejido, "una dura derrota que no merecimos". Con todo, el preparador cordobesista confía en su equipo y ni tan siquiera firma la opción de quedar a final de temporada en el puesto de play out: "Yo no firmo nada, confío en el equipo y creo que tenemos capacidad para ganar los cuatro partidos que nos quedan. Si hacemos el tipo de partido que hicimos con El Ejido, los vamos a ganar".

Pero los problemas siguen acuciando al filial y el técnico no podrá contar esta jornada con los lesionados Kike y Ghan, ni con los sancionados Copete y Sebas. Por contra, el revulsivo será Bambock, jugador que no pudo ser inscrito en el primer equipo y que ahora va a dar el paso de echar una mano al filial, con el que ha sido inscrito por la lesión de Kike. Además Quiles regresa a la lista para echar una mano en el momento clave. Por su parte, el Melilla llega con la baja de su máximo goleador, Yacine, además de Zelu y Nacho Aznar, mientras que su entrenador, Manolo Herrero, recupera a Mustapha y Álex Cruz.